Como raro, no pasó nada: Unión Magdalena jugará la Liga BetPlay 2022

Tras casi un mes del polémico partido entre Unión Magdalena y Llaneros en la última jornada de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay, la Comisión Arbitral tomó la decisión de no tomar medidas contra el cuadro samario por supuestas irregularidades.

La investigación que inició la Comisión tras la victoria del Ciclón en Villavicencio dio resultados este viernes. A través de una resolución, encontrada por el periódico ‘EL TIEMPO’, se indicó que los jugadores del Unión no fueron encontrados culpables por un supuesto amaño (falta de material probatorio) y en dicho sentido ningún integrante del club fue sancionado.



Así mismo, ‘EL TIEMPO’ pudo confirmar que la investigación continuará por los lados de Llaneros con el fin de “establecer si hubo algún tipo de actitud antideportiva en ese encuentro”.



A continuación, la resolución de la Comisión Arbitral:



“De forma específica, los jugadores del Club Unión Magdalena S. A., en el encuentro deportivo objeto de investigación, antepusieron los valores de lealtad, respeto mutuo y dignidad, mostrando respeto al adversario dentro del terreno de juego y propendieron por el mantenimiento del espíritu deportivo y el juego limpio, no encontrándose en ningún momento objetada su actuación por parte de los expertos del equipo de integridad de la FIFA. En atención a lo expuesto, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, cuerpo médico, el delegado o el representante legal del Club Unión Magdalena S. A., pueden ser vinculados a una investigación formal, puesto que el material probatorio recaudado hasta el momento, no permite colegir que estos sujetos hayan sido partícipes de las conductas reprochadas, y como consecuencia, sus acciones durante el partido investigado no constituyen una infracción disciplinaria y/o ética”.



Con lo anterior sobre la mesa, la investigación quedó arvhivada y el Unión jugará sin problemas en primera división a partir del 2022 y disputará, con fecha aún por determinar, el partido final del Torneo 2021 frente al otro ascendido, Cortuluá.