Once Caldas se encontró un punto en el aire: empató con Unión

Once Caldas rescató un valioso empate en su visita a Santa Marta, encontrándose un punto en el remate del partido contra Unión Magdalena, pues un error del arquero Carlos Bejarano no dejó ganar al ciclón.



Fue 1-1 este lunes en el estadio Sierra Nevada, en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2023. Frustración para el equipo bananero, pues hizo mejor las cosas y se puso arriba en el marcador con un gol milimétrico, que el VAR decidió a su favor.



Unión hizo mejor las cosas, por lo que el blanco de Manizales sigue en deuda con su afición, pues todavía no convence con su juego.



Al minuto 72, Ricardo Márquez metió un pase profundo a Joel Contreras; su posición generó dudas, pero habilitó a Roberto Hinojosa para que anotara el 1-0. Luego del suspenso, desde el VAR le comunicaron al árbitro Andrés Rojas que el gol era válido.



Con poco, Once Caldas trató de ir por la igualdad, y se la encontró al minuto 85, pues Carlos Bejarano salió a cortar un centro, pero Jéider Riquett se anticipó al arquero del local y le dejó el balón a Johar Mejía, quien cabeceó para el 1-1.



El resultado no cambió y se repartieron los puntos. Ambos equipos siguen cojeando, pero no pierden de vista el grupo de clasificación a los cuadrangulares, aunque siguen afuera del mismo.