No sirve nada más que ganar: las cuentas para Atlético Nacional

Atlético Nacional consiguió su primera victoria en esta tercera jornada de cuadrangulares frente al América de Cali. Sin embargo, el equipo de Jhon Bodmer más allá que tenga mínimas chances para acceder a la final del semestre, aún cuenta con posibilidades de lograr ese objetivo.

Luego de conseguir la Copa BetPlay Dimayor ante Millonarios, el elenco ‘verdolaga’ se ubica tercero del grupo B con tres puntos (seis menos que los bogotanos), y ahora está en la obligación de solo conseguir la victoria en estos cuatros enfrentamientos que le queda a Atlético Nacional en esta fase semifinal.

Obligación sí o sí:



Está claro que el grupo de Nacional es prácticamente el de la “muerte”, por la dificultad de los rivales que tiene en frente. Sin embargo, a pesar de que las chances sean mínimas por la gran diferencia que sacó tanto Millonarios como Medellín en estas primeras tres fechas, el equipo de Bodmer no tiene margen de error y debe sumar de a tres puntos sí o sí, porque de lo contrario, se sumará con América de Cali en ser el segundo equipo eliminado de los cuatro que están.

Nacional se enfrenta a un desafío crucial en las próximas tres fechas. Para asegurar su lugar en la final, necesitaría una combinación de resultados.

Lo que necesita Nacional en estas tres fechas que le quedan:



América de Cali vs. Atlético Nacional (fecha 4): Ganar en el Pascual Guerrero y que en el otro encuentro entre DIM y Millonarios no haya un ganador.



Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (fecha 5): Al igual que en la fecha anterior, ganar y esperar que el conjunto de Lucas González derrote al equipo bogotano en Cali.



Millonarios vs. Atlético Nacional (fecha 6): Vencer en el Campín a los ‘embajadores’ y que haya un empate entre Medellín y América en el Atanasio Girardot.

En conclusión, el conjunto de Jhon Bodmer debe realizar 12 puntos (ganar todo lo que le resta) y que ni Millonarios ni Medellín sumen la cantidad de puntos posibles.

Un panorama difícil pero no complicado para los antioqueños, que buscan conseguir su estrella número 17, y también, su segundo título en este semestre.