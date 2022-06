Tulio al paredón: Dimayor, refuerzos, amistosos, estadio propio y más

El América de Cali sigue con la preparación de la pretemporada, donde este miércoles tendrá el regreso del grupo completo y algunas novedades importantes de cara a afrontar el próximo semestre del fútbol colombiano. Este martes, el máximo accionista y dueño del América de Cali, Tulio Gómez, en el programa radial ‘Los Dueños del Balón’, respondió varios interrogantes que se tenían desde la parte deportiva y administrativa.



Sobre la pretemporada indicó que “Guimarães y su grupo de trabajo ya tiene planificado el 1 de junio empezar a trabajar duro, a hacer una buena pretemporada, recuperar los jugadores que tenemos lesionados y enfrentar el segundo semestre para hacer un buen papel, porque este primer semestre fue desastroso”.



Confirmó que los jugadores que tenían a préstamo en el Once Caldas, Nicolás Giraldo y Juan David Pérez, se integraran nuevamente a la institución escarlata para la Liga II y destacó la relación institucional con el equipo de Manizales: “con ellos tenemos buena relación, con casi todos los clubes del país tenemos una muy buena relación”.



Además, también aclaró que aparte de las salidas conocidas de Mauricio Gómez y Larry Angulo, este último que regresa a su club, el Deportivo Independiente Medellín; el defensor Jorge Segura, saldría en condición de préstamo a algunos de los equipos de la liga.



Anunció que desde la Dimayor se tiene planeada una reunión para aplazar el inicio del torneo del segundo semestre: “vamos a hacer una junta de competencia, dice el presidente de la Dimayor para definir esa fecha. Si es el 2, 8 o 16 de julio, aún no la han citado, pero en cualquier momento la hacen”.



Dijo que están muy cerca de confirmar un nuevo partido amistoso en el extranjero, esta vez contra el Monterrey de México, donde militan los colombianos Stefan Medina y el ex América, Duván Vergara, campeón con el equipo en el 2019 y 2020: “estamos a un pasito, ayer se filtró en la prensa mexicana y estamos a un pasito con rayados, tenemos muy buena relación”.



Se le interrogó sobre si ya están pensando en refuerzos para el siguiente año, a lo que dijo que “si estamos en eso, revisando que refuerzos traemos para el otro año, para ir mirando y contactando”.



También compareció sobre la opción de un nuevo estadio o la adecuación del Pascual: “el fondo de inversión sigue trabajando en eso, quedamos en este mes y el otro dar noticias. A mí me gusta más que el fondo coja el estadio sanfernandino y con una alianza publico privada, se puedan tener más palcos en sur y norte; aun lado en el sector de la piscinas haga un hotel y un centro comercial en el primer y segundo piso, además de sótano para parqueaderos, pero el fondo que va a invertir es quien lo va a decidir”.



Habló de la finalización del contrato con la marcar, que vistió al equipo varios años: “con Umbro muy bien, ya terminamos el capítulo, vendrá otra marca que en el momento la anunciaremos y creo que la vamos a estrenar en los partidos que tenemos en el exterior”.



Por último se refirió a la final de fútbol femenino: “hoy las mujeres del Valle están sacando la cara por el fútbol, lo que los hombre no pudieron lo hace las mujeres, la idea es quedar campeones, ya estamos en Copa Libertadores y me encanta que la final del fútbol femenino sea vallecaucana, y ojalá este noviembre la final del fútbol masculino sea igual, mi hija quiere ser campeona de Libertadores, porque tiene esa espina”.



Quiere que el estadio esté totalmente lleno el domingo: “la idea es que este domingo sea una fiesta, que el estadio esté totalmente repleto, hacerle un homenaje a estas mujeres que son una guerreras, que han tenido un desempeño maravilloso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15