Se cansó y lo va a demandar: Tulio Gómez enfurecido con periodista

Tulio Gómez ha experimentado días agridulces, primero por el buen desempeño del América de Cali con Lucas González, pero se sintió afectado por la pérdida de su candidatura para la Gobernación del Valle del Cauca. Ahora, el máximo accionista del conjunto escarlata ha tenido un fuerte enfrentamiento con el periodista deportivo Jaime Dinás, luego de que este último lo calificara con malos adjetivos.

Dinas se pronunció ante Tulio Gómez como alguien analfabeta, inepto e incompetente, luego que el anterior candidato a la Gobernación incitara a que los vallecaucanos votaran en blanco.



“Analfabeta”, ignorante, inepto, incapaz e incompetente en Política, invita a Votar en Blanco, desconoce Experiencia y Autoridad de @DilianFrancisca (Dilian Francisca Toro) conocimiento y capacidad @Osgazu (Oscar Gamboa) de Castro, Lozano, Cruz Inaceptable e injustificable tanta arrogancia en un atorrante en Política”.

— Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 27, 2023

Ante esta provocación por parte del periodista, Gómez le respondió en defensa a su nombre y honorabilidad. Diciendo que Dinas jamás tendrá la inteligencia ni los estudios que el máximo accionista del conjunto escarlata tiene.



“Jaime, ud no tiene ni la mitad de mis estudios, ni un 10% de mi inteligencia, y no es que yo sea muy inteligente, es que tu eres muy bruto, los ignorantes como tú hablan mal de lo que no conocen o por servilismo a sus amos corruptos; aquí cierro mi discusión y te bloqueo”.

— Tulio Gómez (@tulioagomez) October 29, 2023

En contra respuesta por parte de Dinas, el periodista volvió a criticarlo y además de cuestionarlo por sus decisiones deportivas y por la participación con el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, días antes de las elecciones.



“Sr @Tulioagomez engaña: nunca estuvo interesado en el Valle, aprovecha hinchas @AmericadeCali

para aumentar riqueza y miente: Estadio NO será de América sino de Grupo Español, él busca ahorrarse 20% que le corresponde, apoyando al caleño Eder a Alcaldía, Tulio es un oportunista”, dijo Dinas después de responderle a Tulio Gómez.

— Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 27, 2023

Mientras que finalmente Gómez le volvió a responder y lo amenazó con demandarlo.

​“Dinas, te estás pasando, le he dado poder a mi abogado para demandarte, iré hasta las últimas consecuencias y gastaré lo que sea necesario para que respetes a la gente de bien, te comportas como un gamin de la más baja calaña”.