Tulio Gómez y la relación con el Cali: ‘Fuera del campo somos amigos’

El fin de semana pasado se disputó el clásico entre Deportivo Cali y América, en medio de las amenazas de las barras de ambos clubes, que alertaron a las autoridades. En el perímetro del estadio, no se registraron hechos, pero dentro, hubo una situación con algunos aficionados, que no pasó a mayores.

La camaradería entre directivos es real, dejando a un lado la rivalidad entre equipos, como a veces pasa entre los hinchas. En charla de Tulio Gómez, máximo accionista del América, habló con Zona Libre de Humo, acerca del buen trato con sus rivales “Yo no sé por qué se extrañan que estuve en el palco del Cali, si las pocas veces que he ido al estadio siempre me han dado palco. Los equipos que nos visitan en el Pascual, les danos palco, a todos. Les damos lechona, les damos picada, los atendemos como debe ser. Nosotros en el fútbol, en cancha, somos rivales, fuera somos amigos”.



“Aprovecho para decir que la gente del Cali y Humberto Arias nos atendió bien, con mi esposa, una prima, Romero, yo y el perrito. Allá nos atendieron en el palco, muy bien. Estuvimos en el segundo piso y fueron muy respetuosos, muy amables conmigo. El gol de América no me atreví a celebrarlo, para evitar problemas, puede tomarse ofensivo” agregó.



Concluyó con el trato que le dan al visitante, dejando a un lado la rivalidad que se vive entre los mismos aficionados “La última vez que estuvo Nacional, estuvo Higuita y los atendimos. Todo equipo que venga al Pascual, le damos su refrigerio”.