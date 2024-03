¿Qué lo hizo arrepentirse? Inesperada disculpa de Tulio Gómez

América de Cali, que no termina de arrancar al mando de César Farías, enfrenta varias tempestades, no todas dentro de la cancha.

Es verdad que la afición la ha tomado contra el técnico venezolano y presiona fuerte por los resultados, pero por ahora en la directiva no están tan angustiados con ese tema. Al menos no es la prioridad.



En cambio sí lo es la inesperada disculpa pública del máximo accionista, Tulio Gómez, en sus redes sociales: “me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días. Haber utilizado la palabra atraco, que tiene una connotación fuerte, no fue adecuado. Sin embargo, debido al sentimiento de ira, molestia e impotencia que sentí en el momento me llevó a manifestarme en ese sentido”, dijo el dirigente.

Lo curioso es que se disculpa, entre otras cosas porque no le corresponden, oficialmente, las quejas y reclamos en nombre de la entidad, que actualmente dirige su hija Marcela Gómez, pero sí deja un palo al arbitraje.



"Ahora, si bien me arrepiento de haber utilizado esa palabra, me permito ratificarme en la gran preocupación que siento como accionista, hincha y doliente de América por los errores garrafales que se han cometido por parte del arbitraje y de la Comisión Arbitral Nacional de la FCF en las últimas fechas del fútbol colombiano, sobre las cuales, solicité, como accionista, que se presentara una queja formal por parte de América ante dicha entidad para que se tomen las medidas correspondientes y hechos como los ocurridos en ese partido no se vuelvan a repetir", destacó.