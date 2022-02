Tulio Gómez se despachó contra agente de jugadores por caso Hinestroza

En charla con Blog Deportivo, de Blu Radio, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló 'sin pelos en la lengua' sobre el caso Marino Hinestroza. El jugador terminó partiendo al fútbol mexicano cuando el club contaba con él para 2022.



En esta historia está involucrado Gianluca de Franco, un agente de futbolistas que han acusado de "sonsacar" jugadores de los equipos en Colombia y a quien Tulio llamó "ladrón" y "rata". El directivo de los 'Diablos Rojos' habló de una demanda.

"Ese es un bandido. Yo lo llamé ayer y le dije de todo. Le dije Gianluca usted es una rata @%$# porque se robó al jugador y no lo dejó firmar. Primero, se le robó la representación a Carlos 'la fiera' Gutiérrez. Ese muchacho está representado por él y ese tipo, sin escrupulos, le dio no se cuántos millones y lo firmó. Luego no lo dejó renovar con nosotros. Lo teníamos prestado al Palmeiras por 1.8 millones de dólares; se lo llevó y lo negoció con Pachuca", dijo Gómez al ser consultado por la situación con Hinestroza.



Y continuó: "Lamentablemente el jugador no fue agradecido con nosotros. Yo le dije, Marino, hay un equipo grande que lo quiere de Portugal, le dije no te regales, le ofrecí para que renovara y el empresario no lo dejó. Es un ladrón, pero al pelado también le faltó agradecimiento. Me cuentan pero no me consta que a Adrián Ramos se lo iban a llevar gratis y dijo no, me voy pero le pagan al América. Esos jugadores son buenas personas, pero no todos son así".



Tulio destacó que el jugador tenía una gran oportunidad en el fútbol europeo pero se dejó "dañar la cabeza" de Gianluca. "Es increíble, yo me senté con él (Marino Hinestroza) y le expliqué, que podía ir a Selección Colombia y tenía un equipo grande en Portugal, pero prefirió irse para allá. Nosotros estamos tomando medidas y vamos a revisar qué agentes están representando a nuestros jugadores, y por ejemplo, si hay alguno representado con Gianluca le diré si se queda con él o con América. No puedo tener un ladrón representando a un jugador nuestro".



Finalmente, el directivo escarlata aseguró que "en el fútbol hay mucho ladrón, por ahí el 10% son buenos empresarios. Ahora, a este tipo lo van a demandar porque el muchacho tiene un contrato firmado", dijo refiriéndose a la representación que tenía Hinestroza con Carlos 'la fiera' Gutiérrez. "Yo lo voy a apoyar para que este tipo sea sancionado. Al jugador también le cabe una demanda porque la representación tiene una cláusula".