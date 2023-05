Gómez niega revolcón en América: 'no busco técnico, sería irrespeto'

América de Cali empezará os cuadrangulares en el difícil cuadrangular B en medio de una ola de rumores sobre la posible salida de Alexandre Guimaraes.

Los rumores indican que estarían en conversaciones con Alejandro Restrepo, hoy en Pereira, y Lucas González, DT de Águilas, pero, al menos para el máximo accionista del equipo, son puras versiones sin fundamento.



En El Alargue de Caracol Radio le preguntaron si tiene dudas sobre el DT que clasificó con anticipación al equipo a los cuadrangulares y el dirigente dijo: “¿Quién dijo duda? Estamos nosotros en los cuadrangulares no podemos hablar quién llega y quién se va, terminamos este torneo y evaluamos todo, qué necesitamos, pero duda no hay... sería una falta de respeto con Guimarães”.



Y fue aún más claro: “Yo no estoy buscando técnico, cuando termine el semestre decidiremos que va a pasar”, aseguró el accionista, quien por ahora está enfocado en los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano.



Incluso se refirió abiertamente a la posible oferta de Santa Fe a su actual DT: “Hoy me llamó el presidente Méndez de Santa Fe y me dijo que no ha llamado a Guimaraes, que no lo ha pretendido para su equipo, esos son rumores".



Gómez y América se concentran en los cuadrangulares, que tiene varias complicaciones: “Boyacá Chicó allá en Tunja es bravo, Medellín y Millonarios son favoritos. Nacional y Millonarios son favoritos y ojo con Águilas que viene jugando muy bien”. Después habrá tiempo para lo demás.