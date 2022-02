¡No le gustó nada lo de Osorio! Tulio Gómez se despachó y apuntó al DT

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, dialogó con el programa Zona Libre de Humo, sobre la actualidad de los 'Diablos Rojos' cuando resta poco más de una semana por cerrarse el periodo de fichajes en el fútbol colombiano. Confesó que una de las tantas frases que lanzó Juan Carlos Osorio en los últimos días, no le cayó del todo bien.



En América siguen enfocados en reforzar ciertas posiciones, especialmente en defensa, pero varios nombres se han caído. Justamente, por eso vio con desagrado que su entrenador "abriera el paraguas" justo ahora. Tulio también lanzó un dardo al DT. Le recordó que es el mejor pago de la Liga y no descartó que busquen reemplazo para el otro semestre.

"Me cayó muy mal la frase del profe Osorio cuando dijo que esto es lo que hay", dijo Tulio recordando las declaraciones del técnico escarlata después de la derrota frente al Junior (1-0) en la fecha 8, cuando manifestó: "como diría el ‘mago’ More: esto es lo que hay y yo creo que estamos utilizando bien lo que tenemos”. El directivo agregó que "hay muy buen material humano en el equipo pero falta gestionarlo mejor".



Y continuó: "Este año no hemos podido ver el equipo completo en cancha, ya sea porque el profe no los pone o porque están lesionados". El directivo también dijo en medio de la charla que el cuerpo técnico de Osorio es el mejor pago del FPC y dejó una frase que sin duda dejará preocupado al entrenador. "Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre".



Finalmente, Tulio desmintió que Arturo Mina, internacional ecuatoriano, esté en el radar del América. Por otro lado, confirmó la caída de otro jugador: el lateral izquierdo. "Hay plan B y C. Queremos jugadores que vengan a aportar, no rezagos".