Tulio Gómez responde a Guimaraes: 'me gusta más la táctica de Lucas'

América de Cali perfila su nómina e, inevitablemente, atiene de a uno a sus críticos, tras un decepcionante cuadrangular de Liga Betply II 2023, en el que solo pudo ganar un partido y fue eliminado prematuramente de la final.

Uno de ellos ha sido justamente un ex DT, Alexandre Guimaraes, quien recientemente ha sido muy crítico de la manera como se lleva al equipo, concretamente los que toman las decisiones.



El palo de Guimaraes había sido contundente en los últimos días: “Los números son los números y son fríos, ante eso no se puede decir nada. Hicimos 42 puntos en torneo y 10 en cuadrangulares, si a eso no se le dio valor de seguir adelante el proyecto, son 2 maneras diferentes de medir situaciones”, aseguró el entrenador.



Y esa fue la duda que el periodista Carlos 'Petiso' Arango le trasladó a Tulio Gómez, máximo accionista del club, en su más reciente charla.



¿Si saca a Guimaraes, que hizo 42 puntos, ¿por qué no sacó a Lucas, que hizo 40? “Porque me gusta más la táctica de Lucas. Él pone jugadores, pone al equipo a jugar bien y fortalece las divisiones menores. Eso es un proceso”. Así dejó clara el directivo la decisión de mantener a su joven DT.