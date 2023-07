Tulio Gómez sobre la llegada de Cardona: 'Se bajó las pretensiones'

América de Cali comenzó con el pie derecho su andar en la Liga BetPlay 2023-II luego de vencer a Deportes Tolima por la mínima en el Pascual Guerrero. Edwin Cardona, una de sus más recientes incorporaciones y quizás la más importante, no pudo jugar, sin embargo, estuvo en el palco observando a sus nuevos compañeros.



En su primera entrevista como jugador del cuadro 'Escarlata', el volante reveló que regresó al fútbol de Colombia para reencontrarse con su felicidad luego de un paso complicado por Racing Club de Avellaneda. "Quería volver a disfrutar de esto porque me daban por muerto y quería jugar. Hay mucha gente que dice que vengo por dinero y no, el que quiera preguntar de lo que voy a ganar si quiere se lo digo. Tenía para irme a Europa, Arabia, pero la gente no sabe porque me quedé acá. Yo sé que le vamos a dar muchas alegrías a la institución“, dijo en diálogo con Win Sports.

Ahora, quién se refirió a su fichaje fue Tulio Gómez, presidente del América de Cali, quién en una charla con Diario AS Colombia, reveló detalles sobre la operación y los esfuerzos realizados por ambas partes para hacerlo realidad. Además, aseguró que le gustaría comprar el pase del jugador pero la situación económica del club no lo permitiría.



¿Qué tan caro salió Edwin Cardona?



“Edwin Cardona se bajó las pretensiones. Hicimos un esfuerzo de parte y parte. De eso se encargó el empresario (salir de Racing), nosotros negociamos directamente con el jugador”.



¿El futuro de Cardona en América?



“La ida seria comprarlo, pero es un jugador de más de tres millones de dólares y no hay caja para eso. Vamos a darnos el lujo de tener un jugador de Selección Colombia, con 30 añitos, que, si el hombre se dedica, tiene 5 o 6 años más de fútbol”.



Fichajes de los últimos tiempos:



“Afortunadamente ellos han querido venir y han dejado la parte económica a un lado. Adrián se ganaba más de un millón, como dos millones de dólares allá en Europa. Creo que los chinos pagaron como 10 millones de euros por él. Carlos Darwin ni se diga. Hemos tenido la fortuna de que han querido venir al América. El América es un equipo grande y tiene una hinchada muy apasionada que enamora”.