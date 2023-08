¿Habrá piedad con González? Tulio Gómez habló de futuro en América

Lo habían sentenciado. Habían decidido su salida pero fue la intervención de los propios jugadores lo que le dio una nueva oportunidad. Y sin duda la aprovechó.

Lucas González logró una victoria 2-0 contra Santa Fe que despejó varias dudas sobre su trabajo en el equipo escarlata, pero todavía no le da suficiente estabilidad como DT, según dijo el máximo accionista Tulio Gómez.

​

"Necesitábamos un triunfo, ojalá que este sea el inicio de muchos triunfos. Espero que retomemos el camino del triunfo", dijo en diálogo con el 'Súper Combo del Deporte' de RCN Radio.



"Lucas González y su cuerpo técnico es muy bueno, pensamos que no podíamos seguir en esta situación. Nosotros no nos dejamos presionar de nadie, pero los jugadores nos manifestaron su culpa", añadió.



Según él, todavía no hay garantías para la continuidad del DT: "Esperemos a ver qué pasa, el cuerpo técnico ya va encontrando el equilibrio. Hay resultados de resultados, el futuro veces es muy injusto. Una cosa es un equipo pequeño, pero otra es América de Cali, la presión es muy fuerte".

​

"Los jugadores piensan que no era justo que el cuerpo técnico se fuera, porque ellos son conscientes que también se han equivocado. Los jugadores piensan y opinan que con este técnico podemos ser campeones, que algunos partidos los hemos perdido por errores puntuales, caso los penales ante Nacional", concluyó.