Aumenta crisis en América: Tulio Gómez fue duramente sancionado

América está pasando por un momento complicado a nivel deportivo y las últimas semanas han sido difíciles de superar para el club, pues no han ganado hace siete partidos, siendo la eliminación en Sudamericana ante el debutante Alianza lo que hizo estallar la crisis.

Las malas noticias no paran de llegar en América y ahora, Tulio Gómez, máximo accionista de la institución fue duramente sancionado por Dimayor por haber criticado el arbitraje en el polémico partido que empató el equipo ante Envigado en el Polideportivo Sur por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2024-I.



"Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías", fueron las explosivas declaraciones que hizo Tulio Gómez públicamente en aquella ocasión.



Ante esto, Dimayor anunció medidas contra el dirigente y en su última resolución que durante tres meses Gómez queda suspendido y deberá pagar una suma de más de 28 millones de pesos.



“Sancionar al señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, accionista y persona con influencia manifiesta del Club América de Cali con tres (3) meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y multa de veintiocho millones seiscientos mil pesos ($28.600.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 4, artículo 72 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la fecha 7 de la Liga BetPlay contra el Club Envigado F.C. S.A”, dice la resolución de Dimayor.



Esta dura sanción llega en un momento difícil para el club y lo único que puede bajar la tensión en América es que logre una victoria contra Alianza por la fecha 11 de la Liga BetPlay.