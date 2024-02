¿Cuánto dinero ha invertido Tulio Gómez en América de Cali?

Tulio Gómez se volvió el máximo accionista de América de Cali hace más de ocho años y desde entonces ha sido blanco de elogios y críticas entre los hinchas del club escarlata.



Algunos han valorado su aporte al club mientras que otros lo han cuestionado por la falta de más títulos a nivel local e internacional.



Pues bien, pese a esto, el directivo ha mantenido su compromiso con el club en cuanto a la parte económica y en diálogo con AS confesó la cantidad de dinero que ha invertido desde su llegada.

Tulio señaló que han sido 20 millones de dólares, unos 80 mil millones de pesos, los que han hecho que América tenga una economía bastante equilibrada entre los clubes del FPC.



“Le hemos invertido unos 20 millones de dólares. El equipo ya está dando utilidades, pero nosotros nunca le sacamos un peso al América. En la última asamblea en la que hubo utilidades, a los accionistas les preguntamos si repartíamos dividendos y todos votamos que no porque al América hay que capitalizarlo, dejarlo sin deudas y reinvertirle”.



Además, en cuanto a la actualidad del equipo señaló que hasta ahora se está haciendo el proceso de venta de jugadores ya que la idea era mantener la base, pero que hay futbolistas que han pedido salir.



Apenas estamos empezando a vender. Nosotros procuramos no desbaratar el equipo. Hoy por hoy contratamos jugadores para ser campeones y no para vender. A veces se presentan oportunidades. Al jugador le dañan la cabeza y si no lo vendemos, no nos renueva. Entonces toca venderlo”, mencionó.