¿Llegará al Mundial? Tulio extrañó jugador de América en Selección

América de Cali está realizando una buena temporada de Liga BetPlay 2023-I y pese a su reciente derrota contra Independiente Santa Fe en el El Campín por marcador 2-0, el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes sigue estando en primeros lugares del campeonato con 13 unidades.

De igual manera, ese buen rendimiento en este inicio de Liga, ha hecho que varios futbolistas del equipo se destaquen, siendo Carlos Darwin Quintero, Iago Falque, Facundo Suárez y Juan Camilo Portilla como los más destacados.



Con respecto al nivel de algunos jugadores, el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, aseguró en una entrevista con RCN Radio que le extrañó que el volante Juan Camilo Portilla no haya sido tenido en cuenta por el técnico argentino Néstor Lorenzo para los duelos amistosos contra Corea del Sur y Japón el próximo 24 y 28 de marzo en Asia. Asimismo, el dirigente no dudó en comentar que cree que llegará al Mundial de 2026.



"Me sorprendió que Portilla no haya sido convocado a la Selección Colombia, pero estoy seguro que va a estar en el Mundial de 2026", dijo Tulio Gómez.



— Súper Combo RCN (@supercombocali) March 14, 2023

Por ahora, América de Cali intentará pasar la dura derrota contra Santa Fe y en la próxima fecha enfrentará a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero, donde Juan Camilo Portilla espera volver a figurar tras no haber mostrado su mejor rendimiento contra el cardenal en Bogotá.