Cali y Jaguares siguen comprometidos: así va la tabla del descenso

La Liga BetPlay Dimayor no solo cuenta con la tabla general de cada semestre, y la anual, sino también de la más importantes para aquellos que no desean jugar la segunda división, la del descenso. Ahora tras 13 fechas disputadas, varios equipos siguen en la pelea de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y no ser esos dos que vayan a jugar el Torneo el próximo año.

En estos momentos, tres equipos están peleando por los dos cupos que llevan directamente a la segunda división, que están distribuido entre Patriotas, Jaguares, y Deportivo Cali.

Así va la tabla del descenso



20. Patriotas | 13 partidos - 11 pts (0.85)

19. Jaguares | 92 partidos - 96 pts (1.04)

18. Deportivo Cali | 93 partidos - 100 pts (1.08)

17. Envigado | 93 partidos - 104 pts (1.12)

16. Boyacá Chicó | 53 partidos - 61 pts (1.15)

Se vienen etapas cruciales para todos estos equipos que pelean por el descenso, que si bien aún falta otro semestre para definir quienes serán los que jueguen en el Torneo BetPlay en 2025, deben sumar la mayor cantidad de puntos para no ser los implicados.