Hace 20 años lloró el fútbol: murieron Carepa y Gaviria por un rayo

Las imágenes de aquel 24 de octubre de 2002 aún siguen siendo confusas: solo se escuchaban en radio las sirenas y los gritos y se sabía, por testimonios de periodistas y empleados del Deportivo Cali, en la sede de Pance, que había ocurrido una tragedia.

Con el paso de las horas, en aquellos años sin redes sociales, se fueron confirmando los temores: varios jugadores del Deportivo Cali fueron alcanzados por un rayo durante un entrenamiento y había al menos dos heridos de gravedad: Herman Gaviria y Giovanni Córdoba. el primero, un veterano de mil batallas, ex Selección Colombia, un volante recio y astuto en el campo. El segundo, una promesa el gol que era, en ese momento, uno de los goleadores del campeonato.



Guillermo Rivera, volante del equipo, contaba tiempo después: "no estaba lloviendo y salimos a entrenar. De pronto empezó una llovizna y de un momento a otro se desató una tempestad. Entonces cayó un rayo en uno de los postes de la luz, rebotó en el campo y no hubo tiempo de nada".



En Bogotá corríamos con el teléfono en la mano, buscando información en la Clínica del Valle de Lily, donde se confirmó primero el fallecimiento de Gaviria, mientras que Córdoba seguía en la unidad de cuidados intensivos. Giovanni Hernández, Mauricio Espinoza y Carlos Chumi Alvarez, también afectados por la descarga, estaban también siendo atendidos allí.



Un par de días después fue posible encontrar una reserva y aterrizar a Cali: ese día se confirmó la muerte de Córdoba, quien no pudo sobrevivir a las graves heridas que sufrió. Allí estaba yo, en la sala de su casa en Palmira, llena de cuadros de las gestas de su hijo en el Cali y en el fútbol ecuatoriano, frente a su papá, oyendo sus historias del niñito que corría detrás de un balón casi al tiempo que aprendía a caminar, viendo la casa humilde pero grande y propia que les había regalado.



Horas después estaba frente a la mamá, sin saber si era correcto corresponder a su sonrisa, en el puesto de venta de frutas en la Plaza de mercado que le había dado para levantar a su familia. No era su único hijo, Giovanni le había dejado un nieto, era mucha responsabilidad para permitirse ceder ante la tristeza. Me miraba y me preguntaba: ¿no es verdad que ustedes ya nunca se van a olvidar de quién fue Giovanni Córdoba?



Lloré en el carro de vuelta a Cali, escribí lo que pude, volví. No me olvidé nunca de ella, de su generosa sonrisa, la recordé el día que su otro hijo futbolista murió en un accidente de tránsito en vías del Huila, y nunca, nunca dejé de pensar en la familia Córdoba, la que lloró y probablemente aún llora por el fútbol.