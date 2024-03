Mitad de Liga 2024-I y estos son los arqueros más valiosos

La Liga BetPlay 2024-I llegó superó más de la mitad del campeonato en su fase regular y de a poco se van perfilando los equipos que pueden llegar a clasificar, pero también los que empiezan a hacer cuentas para llegar a un cupo dentro de los ocho mejores.

Sin embargo, la tabla aún no se sincera porque hay equipos que tienen partidos de menos y también hay en la mitad hacia abajo un trancón porque hay unos con puntaje parejo que puede generar que cualquiera se acomode.



Más allá de eso, los goles también han sido protagonistas y los arqueros tienen mucho que ver, pues de acuerdo a su rendimiento pueden hacer ganar un juego, pero también en la mayoría de veces no han podido dar ese respaldo.



Pese a que apenas hay dos equipos que apenas han recibido tres goles (Equidad y Bucaramanga), en el nuevo ranking de arqueros valiosos de Transfermarkt no aparece Washington Ortega, quien tiene una valla vencida buena, pero en el top 6 está Aldair Quintana, cancerbero del conjunto leopardo.



Sin embargo, en el listado de los más valiosos lo sigue liderando Álvaro Montero, que no ha tenido su mejor temporada, pero tras lo hecho en estos años lo hace valorizar en 2,6 millones de euros, siendo el arquero con más cotización en Colombia.



En el segundo y tercer lugar aparecen Santiago Mele (Junior) con 2,0 millones de euros y Santiago Rojas (Nacional) 1,5 millones de euros, aunque en el listado cabe destacar a Joel Graterol, Jorge Soto (América) y Andrés Mosquera Marmolejo de Santa Fe, quienes cierran el top 10.



Así está el top 10 de arqueros valiosos de Liga tras fecha 11:



1. Álvaro Montero (Millonarios) – 2,6 millones de euros

2. Santiago Mele (Junior) – 2,0 millones de euros

3. Santiago Rojas (Nacional) - 1,5 millones de euros

4. Alejandro Rodríguez (Cali) - 900 mil euros

5. Joan Parra (Envigado) - 900 mil euros

6. Aldair Quintana (Bucaramanga) - 850 mil euros

7. José Contreras (Águilas Doradas) - 850 mil euros

8. Joel Graterol (América) – 700 mil euros

9. Jorge Soto (América) – 700 mil euros

10. Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe) – 700 mil euros