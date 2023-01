¿Y si tuviera continuidad? Tomás Ángel pulla a la Selección Colombia

Mientras la Selección Colombia Sub-20 está en busca de clasificar al Hexagonal Final con Ricardo Caraballo, Juan David Fuentes y el polémico Isaac Zuleta, del que se especula que habría sido convocado por Héctor Cárdenas por pedido de Álvaro González Álzate dejando sin lugar a Tomás Ángel, el goleador de este combinado nacional recibió la primera titularidad en el año en un partido oficial por Paulo Autuori en Atlético Nacional.



Que debe cambiar de rumbo para tener mayor continuidad es el debate que ha estado en la lupa de la gente, pero con muy poco protagonismo, Tomás Ángel le demostró a la Selección Colombia que debió haber sido parte de la convocatoria por encima de varios de los delanteros que han actuado en el Sudamericano y sin influir mucho.

Durante el Sudamericano Sub-20, los nombres de Ricardo Caraballo, Juan David Fuentes o el de Isaac Zuleta no han pesado para nada y los goles han llegado de otros jugadores y otras posiciones y no se ha destacado un delantero centro hasta ahora. Óscar Cortés, un extremo de Millonarios es el goleador del combinado nacional, y Daniel Luna y Gustavo Puerta, dos volantes han sido los que han marcado los cuatro tantos del combinado dirigido por Héctor Cárdenas. ¿Hacía falta Tomás Ángel? Pues el delantero, hijo del ícono del fútbol colombiano, Juan Pablo Ángel demostró en solo un partido jugado en 2023 que debió encabezar esa lista. Es uno de los capitanes de la Selección y le lleva una amplia ventaja goleadora a sus compañeros con ocho. Además, ha estado en varios de los procesos.



Sin embargo, no hay posibilidad de reversar la situación. No lo llamaron y ya está. Tomás Ángel recibió la primera titularidad con Atlético Nacional en un momento clave para demostrarle a Héctor Cárdenas por qué debió haber sido tenido en cuenta. Disputó 79 minutos, y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Aunque no marcó goles en la victoria solitaria del cuadro verdolaga contra Once Caldas, tuvo un primer tiempo para destacar. Estuvo jugando más por el centro que por una banda, y se encargó de la mejor jugada en los primeros 45 minutos. Con su talento recortó en el área y ante el achique de Eder Chaux cedió para Óscar Perea y Santiago Jiménez apareció en la raya para salvar el gol.



Tomás Ángel buscó los espacios, y fue uno de los jugadores que más buscó el juego asociativo con sus compañeros durante los 79 minutos que disputó. Aunque apareció como el delantero centro en la alineación de Paulo Autuori, no tuvo tanto protagonismo individual, pues solo remató dos veces y fueron desviados. Pensó siempre en su equipo y no pecó de individualista tocando veinte veces la pelota, dando tres pases claves que condujeron a un ataque de riesgo, creó una acción de peligro, y ayudó defensivamente al ganar dos balones de cuatro posibles y uno por el aire de dos.



Con 79 minutos encima y con un buen nivel demostrado pese a no tener mucha continuidad, Tomás Ángel desató la polémica en las redes sociales con un montón de comentarios destacando su buen rendimiento y en busca de explicaciones del por qué no está en la Selección Colombia Sub-20. Héctor Cárdenas puede pensar en no convocar a un jugador que poco disputó en el 2022, pero que es uno de los referentes en el combinado nacional como el goleador del elenco cafetero.