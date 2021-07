A ritmo de campeón: Caicedo resolvió el debut en Liga para el Tolima

Deportes Tolima el campeón de Colombia, se estrenó con victoria en la Liga Betplay II 2021. Pareció una victoria corta el 1-0 para el dominio contra el Pereira en Ibagué, pero igual sirvió para ganar confianza en la defensa del título que apenas comienza.

Era el Tolima el dueño de la pelota en la primera parte, pero sin suficiente profundidad: Estupiñán y Caicedo lo intentaban en el arranque, se sumaba Castrillón a los 21 y Plata era el que más se animaba, con sendas opciones a las que les sobró control pero les faltó dirección. Eran seis remates del local por ninguno del visitante en el primer episodio, pero no hubo manera de subir ese dominio al marcador.



En el complemento crecía un poco el visitante y el juego ganaba en emoción, con llegadas por fin en ambos arcos.



Navarro tuvo la primera y la más clara opción de todo el partido para Pereira, cuando tomó un gran centro, sacó al marcador y de reflejo la rechazó Montero. Pasaron 71 minutos para ese primer intento.



Hasta que cayó el gol, en los pies del que es: Caicedo tomó la asistencia de Plata -es su mejor faceta- y definió con claridad para el 1-0, justo y claro.



A los 82 tuvo el empate Vásquez pero se le fue un tris abierto el remate y entonces otra vez Caicedo amenazó con bajar la persiana y aplacar el ímpetu del visitante: a los 84 de nuevo propuso Plata, sutil toque a Orozco y de frente al arco le quedó al goleador, para un remate seco desde afuera que sorprendió al arquero pero no al VAR, que anuló la jugada, por fuera de lugar de Plata.



Al final, el marcador no reflejó el dominio pero igual se sumaron tres puntos. Arrancó bien el equipo de Hernán Torres la defensa del título y ya todo lo demás será anécdota.