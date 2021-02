Más ganas que fútbol: pálida igualdad entre Tolima y Pereira en Liga

En la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2021, Deportes Tolima visitó el Hernán Ramírez Villegas con la intención de sacar una victoria frente al colero del campeonato, Deportivo Pereira.

A pesar de jugar en condición de visitante, los dirigidos por Hernán Torres impusieron condiciones desde los primeros minutos. Juan Pablo Nieto se adueñó del mediocampo y empezó a hacer estragos en territorio rival.

​Por otro lado, el cuadro pereirano logró asomarse al pórtico de Álvaro Montero a partir de individualidades. Nada más. En este sentido, Brayan Castrillón fue el más incisivo con remates de media distancia.

​A pesar de las intenciones que tenían ambos equipos por abrir el marcador, no hubo un solo tiro directo al arco en la primera media hora de partido. Justamente la primera clara, obra del Tolima, llegó a los 35 minutos, tras un derechazo esquinado de Juan David Ríos que Harlen Castillo salvó con lo justo.



Justo en los últimos instantes de la primera parte, la visita por poco se va en ventaja gracias a la pelota quieta. Nieto hizo efectivo un saque de esquina, Gustavo Adrián Ramírez peinó y Sergio Mosquera la punteó en el segundo palo, pero el balón pegó en el travesaño.

El partido se reanudó con problemas para el cuadro local. El guardameta Castillo sufrió inconvenientes físicos en su pie izquierdo y por poco solicita el cambio. Apenas diez minutos habían transcurrido en ese momento.

​Con el pasar de los minutos, las polémicas fueron tomando protagonismo. Sobre la hora de partido, Anderson Plata ganó en velocidad dentro del área y cayó tras la salida de Castillo. Todo el Tolima pidió pena máxima, pero el juez central no decretó absolutamente nada. Más adelante, Mosquera por poco deja con 10 hombres a la visita tras una fuerte entrada sobre Wilfrido de La Rosa.

​A pesar de haberlo intentado con más ganas que fútbol, los de Hernán Torres no tuvieron claridad en el último tercio de cancha y terminaron apelando únicamente al juego aéreo. Los ingresos de Albornoz y el ‘Tico’ Ortíz no causaron el efecto esperado.

Finalmente todo terminó en tablas. Los tolimenses quedaron con seis puntos, mientras que Pereira logró salir del fondo de la tabla y suma dos unidades.