Medellín empató sin goles con el Tolima y se prendió en la pelea

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 con Deportes Tolima, por la segunda fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. El poderoso hizo un planteamiento conservador, analítico e inteligente sobre un rival que perdió a Anderson Plata por expulsión y durante todo el encuentro no logró acomodarse en su casa. Gran actuación de William Cuesta con muy buenas atajadas.

Jean Pineda al minuto de juego, generó la primera llegada sobre el arco de Deportes Tolima, el volante eludió varios jugadores, pero no logró definir con claridad. Tolima reaccionó, pero tampoco era efectivo a pesar de controlar la pelota. Al minuto 10, José Moya colisionó con William Cuesta, quedando muy afectado el arquero local en una de sus manos. Luego de cinco minutos, el golero se pudo reincorporar y se reanudó el partido. Medellín recuperaba la pelota, aunque el juego se ponía de ida y vuelta.



Sobre el minuto 20 y tras una transición rápida con elaboración en el centro del campo, Anderson Plata remató con pierna izquierda y mandó la pelota cerca del arco custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo. Al equipo de Ibagué le costó acomodarse en su cancha, gracias a la inteligencia del visitante.



Tolima volvía a la carga y al minuto 28, Andrés Ibargüen tuvo para abrir el marcador, pero su remate logró controlarlo Marmolejo. Con el pasar de los minutos, el juego se tornó pesado y donde los equipos no lograban adueñarse de la pelota ni ser profundos. Al minuto 35, Jean Pineda fue amonestado por falta sobre Daniel Cataño, fue la primera del partido. Sobre el final del primer tiempo, ambos equipos tuvieron una llegada para cada uno, pero sin mucho riesgo.



En la etapa complementaria, el DIM sacó a Diber Cambindo, para darle paso a Luciano Pons. En el Tolima, entró Stiven Lucumí en lugar de Daniel Cataño. El conjunto local salió en busca de ganar y a través de Anderson Plata, en los primeros cinco minutos tuvo dos ocasiones donde Andrés Mosquera Marmolejo logró evitar la caída de su pórtico. Al minuto 7, Jean Pineda de media distancia, exigió a William Cuesta. Un minuto después, Luciano Pons no logró definir, luego de una gran jugada colectiva por todo el frente de ataque.



Sobre el minuto 9, Anderson Zapata fue vehemente sobre la pierna izquierda de Jean Pineda. El VAR le dice al central Luis Matorel que fuera a ver la jugada sobre una posible tarjeta roja, un minuto después, el juez central analizó la jugada y decidió expulsar al delantero del Tolima quien, en este partido, cumplía los 100 encuentros disputados en el equipo vinotinto y oro.



Al minuto 16, Hernán Torres decidió ingresar a Juan Fernando Caicedo en lugar de Michael Rangel. DIM contestó con el ingreso de Edwar López en lugar de Andrés Ricaurte, quien tuvo un partido muy interesante desde el punto de vista táctico. Al minuto 19, fue amonestado Andrés Cadavid en el DIM, el zaguero antioqueño llegó a la quinta tarjeta amarilla en el campeonato y no podrá jugar en el juego contra Envigado.



Al 25, Vladimir Hernández de media distancia, tuvo el primero, pero su remate de pierna derecha, mandó la pelota por encima del arco tolimense. Un minuto después, Juan Fernando Caicedo respondió para el local, con un remate cruzado que logró atajar Andrés Mosquera Marmolejo.



El partido cayó en intensidad, mientras que Medellín logró realizar una nueva sustitución, ingresando José Hernández Chávez en lugar de Felipe Pardo, al minuto 34. Tres minutos después, el colombo venezolano aprovechó un pase de López desde el sector derecho, pero William Cuesta estuvo atento para atajar la pelota, que se iba metiendo sobre el palo de su mano derecha, salvándose el local.



Por molestias físicas, cerca del cierre del partido salió en el Tolima José Moya e ingresó Eduar Caicedo y en el DIM se fue Yulián Gómez, dándole paso a Juan David Mosquera.



Los minutos de reposición fueron de intensidad para ambos equipos, hasta que el Tolima había el gol que abriría el marcador por intermedio de Juan Fernando Caicedo, tras un cobro de Andrés Ibargüen y un pase de cabeza de Julián Quiñones, en el segundo palo apareció el ex DIM para sellar un triunfo milagroso. Sin embargo, el asistente arbitral Javier Zemanate levantó la bandera y el partido se detuvo mientras atendían a Caicedo. Al final, la anotación fue anulada.



El partido terminó con un gran juego del DIM, quienes lograron ser un equipo equilibrado, que le plantó cara a su adversario. Tolima por su parte, no brilló y como local le sigue costando. Ambos equipos llegaron a cuatro puntos, pero el equipo ibaguereño es líder del grupo B por el punto invisible. En la próxima fecha, Deportes Tolima recibe en Ibagué a La Equidad, mientras que Independiente Medellín visita a Envigado Fútbol Club en el estadio Polideportivo Sur.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8