Partido accidentado dejó empate entre Tolima y Cali en Ibagué

Tolima y Deportivo Cali sellaron este domingo con empate 1-1 un accidentado compromiso en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué, por la décima fecha de la Liga Betplay II-2021.



Dos lesionados en el tiempo inicial en el cuadro de la 'Capital Musical' y un expulsado para cada bando en la segunda, matizaron las acciones de un encuentro cuyo resultado no favorece para nada las aspiraciones del visitante, que sigue por fuera de los ocho.

Como todos los partidos del 'vinotinto y oro', en la primera parte las acciones se desarrollaron con fuerza y ardentía. Cali trató de tocar en corto, pero el juego terminó con demasiadas interrupciones por faltas y la salida de dos jugadores locales por lesión.



Cali generó llegadas con Kevin Velasco, Gastón Rodriguez y Juan Esteban Franco, mientras que Teófilo Gutiérrez prácticamente no apareció. Para el conjunto vallecaucano era urgente la victoria, porque llegaba a la mitad de la ronda de clasificación con apenas 9 puntos y en el puesto 15.



Tolima no fue el equipo ofensivo de otras jornadas y tuvo tres aproximaciones al área a los 2, 14 y 29, pero en las dos últimas Ánderson Plata envío el esférico por encima.



Jhon Vásquez, Jeison Angulo y Juan Esteban Franco fueron arriba por un balón dividido y la peor parte la llevó el jugador anfitrión, que abandonó la cancha para recibir atención en el pómulo.



Daniel Moreno entró por el lateral izquierdo tolimense a los 22.



Franco fue al fondo por la derecha, tiró el centro al medio y Sergio Mosquera evacuó al tiro de esquina, a los 27.



Sobre los 31, Hernán Menosse le entró a Juan Fernando Quintero y el delantero antioqueño también salió lesionado con un hematoma . Lo reemplazó Gustavo Ramírez a los 33.



Cali tuvo un remate fe Gastón Rodriguez que se fue desviada sobre el palo derecho a los 32.



Rafael Dudamel planteó un buen partido desde la estrategia, le quitó el balón a Tolima con el acertado de trabajo de Andrés Colorado y Carlos Robles y lo controló con criterio para buscar el arco de Álvaro Montero.



En el comienzo del complemento, Dudamel ingresó al juvenil volante Daniel Luna por Gastón Rodriguez.



Sergio Mosquera probó con un derechazo desde fuera del área y Guillermo De Amores desvió el balón al tiro de esquina, a los 5.



Sobre los 6, Luna también entró por el centro del área y disparó de zurda sin potencia al arco, donde Montero detuvo sin problema.



Pero a los 8, Juan David Ríos remató al arco, en el camino rebotó en Marsiglia y Daniel Moreno lo recogió de zurda para vencer a De Amores con un disparo ceñido al palo derecho.



Otra vez Moreno rompió la marca 'azucarera' a los 13, centró y De Amores controló el remate de Johandry Orozco.



Sin embargo, a los 15 Kevin Velasco levantó un tiro de esquina por la izquierda y el esférico llegó justo a la cabeza de Carlos Robles para superar a Montero a la base del poste izquierdo y decretar el 1-1.



Después del gol del empate fueron más las opciones para el elenco caleño.



Montero empujó a Menosse por obstruirle el saque, el arquero lo empujó violentamente y el árbitro Mosquera lo expulsó, al igual que a Jorge Marsiglia, a los 22. Increíble la reacción de Álvaro, dejando a su equipo con 10 hombres, al igual que Marsiglia, que tomó venganza.



El guardameta William Cuesta tuvo que entrar por Yohandry Orozco a los 26. Luis Miranda también reemplazó a Daniel Moreno, que era el jugador más destacado del local en la parte ofensiva.



Franco Torres y Ángelo Rodríguez entraron en Cali por Jhon Vásquez y Teófilo Gutiérrez, a los 32.



Harold Gómez centró rasero al área, Robles no pudo evacuar y Trujillo desperdició increíblemente el segundo del Tolima frente a De Amores, a los 36.



Franco Torres ejecutó un tiro libre frontal y el arquero Cuesta sacó al tiro de esquina, sobre los 40.



Plata volvió a llegar a los 48, pero se repitió con un remate por encima del horizontal, como en el primer tiempo. Finalmente, Tolima sumó 19 puntos en el tercer lugar y Cali ocupa momentáneamente la casilla 14 con 10.



En la undécima fecha, Tolima visitará el domingo (2:00 p.m.) a Patriotas, mientras que Cali recibirá al Pereira ese mismo día (6:05 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces