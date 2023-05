Alianza Petrolera cayó y se complicó en Liga: Tolima le hizo el daño

Alianza Petrolera, que venía de vencer a Águilas Doradas, sumó su sexta derrota en Liga Betplay I-2023 y gracias a los ahorros de las fechas anteriores, pudo mantenerse entre los ocho aunque se aleja de la punta.



Hubert Bodhert y los suyos buscaban dar un pase firme hacia la clasificación de Cuadrangulares Semifinales, pero cayeron (2-1) ante el ya eliminado Deportes Tolima.



El aurinegro viene de caer goleado 0-3 por Deportivo Cali, de igualar 1-1 con Bucaramanga y de superar 2-1 a Águilas Doradas, perdió en Ibagué con goles de Estefano Arango, quien hizo valer la infalible 'Ley del Ex', además del tanto de Julián Quiñones. Por Alianza descontó Sebastián Acosta.

Muy temprano, sobre el primer minuto, el arquero Christian Vargas sacó largo y dejó una pelota que peleó Estefano Arango, la jugó con Steven Lucumí y tras una pared terminó convirtiendo de cabeza el 1-0 ante la sorpresa de José Luis Chunga.



Sobre los 4 minutos, Tolima insistía con una serie de remates que terminó en un intento de chilena de Diego Herazo, que salió desviado por el vertical izquierdo de Chunga. Hasta el minuto 20, Alianza Petrolera resistió los constantes ataques de un local que salió con ímpetu. Julián Quiñones convirtió de cabeza tras un córner de Yeison Guzmán.



Con el 2-0 en contra, el equipo de Hubert Bodhert no bajó los brazos y lo buscó hasta que lo encontró. Gol para el descuento a través de Sebastián Acosta, todo después de un centro de Edwin Torres desde la derecha. El volante apareció al segundo palo para conectar de cabeza.



En el complemento no hubo mayores emociones aunque no dejó de ser un partido disputado, sobre todo en la etapa final, cuando Alianza buscaba a toda costa conseguir el empate. Pese a los intentos, el Tolima de Juan Cruz Real se quedó con los puntos, pensando más en sumar para la Reclasificación.



Los de Barrancabermeja se mantienen en zona de clasificación con 27 puntos y ahora tendrán que pensar en cerrar la fase regular ante Millonarios, en partido pendiente de la fecha 3; después medirse a Nacional y Pereira. Tres partidos complicados en los que saldrán por el tiquete a la siguiente fase.