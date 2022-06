El camino de Nacional campeón: el verde disfruta de la estrella 17

Atlético Nacional volvió a celebrar en Liga, tras cinco años. Los verdolagas se impusieron sobre Deportes Tolima y llegaron a la estrella número 17. El camino a la gloria no fue de rosas, los dirigidos por Hernán Darío Herrera tuvieron un arranque difícil, con otro cuerpo técnico, pero después logró recomponer el camino.



Con la cabeza en la fase previa de la Copa Libertadores, Nacional comenzó su camino en la Liga en el estadio 12 de octubre de Tuluá, enfrentando a Cortuluá, un equipo con el que tuvo diversas situaciones institucionales. El partido terminó con empate 1-1, goles de Jefferson Duque para los antioqueños y Luis Carlos Ruiz en el equipo vallecaucano.



En la segunda fecha, Nacional recibió a Junior de Barranquilla, en un partido que se robaban las miradas. El estadio Atanasio Girardot fue testigo de un triunfo categórico por 3-1 con goles de Didier Moreno en contra, Daniel Mantilla y Dorlan Pabón, descontó en el tiburón, Fernando Uribe.



Para la tercera jornada, Nacional fue a Bogotá para enfrentar a Millonarios. En un partido muy complejo, los verdolagas lograron imponerse por 0-2 con goles de Yeison Guzmán y Hayen Palacios en tiempo de descuento.



En la cuarta fecha, Nacional recibía en el Atanasio al Deportes Tolima, los pijaos se llevaron la victoria con gol del paraguayo Gustavo Ramírez, esa fue la única derrota del equipo verde este semestre en condición de local.



En la quinta fecha, los verdes lograron recuperar lo perdido en casa, cuando venció a Deportivo Pasto por 0-1 con gol de Jefferson Duque. Nacional cortaba una racha de tres años sin poder imponerse en suelo volcánico.



Para la sexta jornada, Atlético Nacional recibía a Alianza Petrolera, uno de los animadores del campeonato anterior y al cual no logró sacarle ventaja como local. El empate sin goles, profundizó la crisis del equipo, con un paso irregular.



En Itagüí, Nacional visitó a Envigado Fútbol Club en la séptima fecha y a pesar de ir abajo en el marcador, logró imponerse por 1-2, con goles de Jefferson Duque y Giovanni Moreno. Por los naranjas, había anotado a través de Francisco Báez.



Por la octava fecha, Nacional recibía a Unión Magdalena en el Atanasio, en un partido complejo, el conjunto antioqueño logró imponerse a través de Ruyery Blanco, el samario aplicó la inexorable ‘ley del ex’.



La derrota contra Olimpia en Asunción, condicionó a Nacional para el partido contra Bucaramanga como visitante por la novena fecha. Un triunfo del leopardo por 3-1, precipitó en la salida del técnico Alejandro Restrepo.



Consumada la eliminación en la Copa Libertadores frente a Olimpia, Atlético Nacional afrontaba el clásico antioqueño bajo el mando de Hernán Darío Herrera, supo derrotar al DIM por 2-0, con goles de Daniel Mantilla y Juan David Cabal. Primer voto de confianza para el ‘Arriero’.



En la fecha 11, Nacional recibió a Jaguares de Córdoba. Fue un partido de trámite donde los locales lograron superar a los celestes por 3-1 con goles de Jarlan Barrera, Héctor Urrego en contra y Ruyery Blanco. Descontó Andrés Rentería.



La fecha 12, fue una prueba de fuego para Nacional, frente al vigente campeón Deportivo Cali. En 35 minutos, los azucareros habían superado a su rival por 3-0, con goles de Teófilo Gutiérrez, Guillermo Burdisso y Yony González. Pero los verdes pudieron remontar en los últimos 20 minutos de juego, gracias a los goles de Giovanni Moreno y Dorlan Pabón en dos buenos cobros desde el punto penal.



Nuevamente en casa, por la fecha 13, Atlético Nacional derrotó 2-1 a Santa Fe en casa, con goles de Dorlan Pabón y Andrés Andrade, descontó José Ortiz. Una jornada después, en Tunja, Nacional logró vencer por 0-2 a Patriotas, con goles de Jefferson Duque y Sebastián Gómez.



En la fecha 15, Nacional superó por 2-0 al América de Cali en el Atanasio, con goles de Danovis Banguero y Jefferson Duque. Una fecha después, Águilas Doradas venció como local 1-0 al cuadro verde, con gol de penal de Christian Marrugo.



Desde la fecha 17 contra Once Caldas, hasta la tercera fecha de los cuadrangulares, Nacional perdió un partido (contra La Equidad, en la última fecha del todos contra todos) y empató cuatro (en la fecha 17 vs Once Caldas, 18 vs DIM, 19 vs Pereira, en la primera fecha del cuadrangular A vs Junior y la segunda contra Millonarios, anotando tres goles, recibiendo cinco.



En la fase todos contra todos, Nacional ganó 10 partidos, empató seis y perdió cuatro. Anotó 26 goles, recibió 15, para un rendimiento del 60%, significado en 36 puntos. En los cuadrangulares semifinales, Nacional ganó tres partidos y empató otros tres. anotó 10 goles y recibió cinco. Para un rendimiento del 67%.



Para la fase de cuadrangulares, Nacional se reencontró con el triunfo, por 4-1 sobre Bucaramanga, con goles de Jefferson Duque en dos etapas, Dorlan Pabón y Yeison Guzmán. Contra el leopardo, los verdes le repitieron la dosis, esta vez por 1-0 con gol de Pabón. Un empate sin goles con Millonarios, abonó el terreno para llegar a la instancia definitiva, siempre y cuando se impuso sobre Junior en el Atanasio por 2-1, goles de los duques, Jefferson y Jhon. Fredy Hinestroza descontó para el conjunto barranquillero.



Para la gran final de ida, Nacional dio cuenta del Tolima por 3-1, con goles de Danovis Banguero, Yerson Candelo y Andrés Andrade, por el pijao, descontó Anderson Plata. En el duelo de vuelta.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8