'Tino' se enfureció con Sarmiento por sacar a Dayro: ‘Está loco’

Once Caldas perdió contra Millonarios en El Campín por un marcador de 2-1 y pese a que lograron tener un buen partido, al final se fueron con las manos vacías en esta sexta fecha de Liga BetPlay 2023-II.

Al resultado negativo, Once Caldas generó polémica y todo porque el técnico Pedro Sarmiento decidió sacar a Dayro Moreno cuando el juego iba 2-1 para los embajadores y esa acción tomó por sorpresa a más de uno.



Después de que Pedro Sarmiento declarara que su decisión de sacar a Dayro fue totalmente técnica y no por alguna molestia física, el ‘Tino’ Asprilla en el programa ‘Equipo F’ de ESPN criticó al entrenador por retirar del campo a uno de sus mejores hombres.



“El entrenador está loco. ¿Cómo va a sacar al goleador, al mejor jugador que tienen? Eso hay que dejarlo hasta lo último. No puedes sacar a Dayro. No vio la rabia con la que salió. No debería sacarlo”, opinó ‘Tino’ Asprilla.



“El técnico cómo va a sacar a Dayro Moreno”



Faustino Asprilla criticó la decisión de Pedro Sarmiento al cambiar al delantero cuando Once Caldas empataba 1-1 frente a Millonarios.



​Por ahora, Once Caldas tendrá que seguir demostrando buen nivel, pero su próximo reto será contra Atlético Bucaramanga en el Palogrande y está obligado a ganar para seguir escapando del descenso y acercarse a los ocho mejores de la Liga.