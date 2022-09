Teófilo y Mayer firmaron la paz: celebración e historia oculta en Cali

Noche verde, por fin, para Deportivo Cali. Este miércoles el azucarero ganó su primer partido en la Liga BetPlay II, el primero desde que Mayer Candelo es su entrenador, y fue un claro 2-0 sobre Deportivo Pasto, en partido aplazado de la fecha 7, que se jugó en Palmaseca.



Uno de los goles lo marcó Teófilo Gutiérrez, quien estaba siendo criticado por sus expulsiones en momentos críticos, y del que habían dicho que tenía fuertes diferencias con Candelo, su técnico.



Sin embargo, Teo quiso acabar con el rumor de división con Mayer, y se dirigió a su DT para celebrar el segundo gol verdiblanco. ¿Se firmó la paz en Deportivo Cali?



Gaaaaaaaaaaaaaaal ¿Qué digo gol?

Golazo %@^@;!;pic.twitter.com/bKDvUu3HmC — Deportivo Cali (@deportivocalico) September 15, 2022 💚 Una imagen vale más que mil palabras. ¡𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐀𝐋𝐈! ✊ pic.twitter.com/HtGnO30wC4 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 15, 2022

Sin embargo, hubo revuelo en Cali horas previas al partido del equipo azucarero, que ya no es último en la tabla de posiciones de la Liga II.



Según publicó el club, en el listado de 18 jugadores disponibles para el partido contra Pasto, y citados por Mayer Candelo, no aparecía Teófilo Gutiérrez.



📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬.



Este es el grupo de jugadores que enfrentará a Deportivo Pasto por el partido aplazado de la jornada 7.



Presentado por: @CervezaAguila.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/IUyhUVyUEf — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 14, 2022

¿Qué pasó entonces para que Teófilo Gutiérrez jugara contra Pasto sin estar convocado?



Según contó el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez en ESPN F90, Luis Fernando Mena, presidente del Cali, habría intervenido para que Candelo tuviera en cuenta a Teófilo y lo pusiera en la cancha, pues no se pueden dar el lujo de prescindir del jugador más costoso de la nómina.



Sin embargo, Mayer Candelo habló de la situación en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Pasto.



“No hay misterio, fue un error que cometimos en la lista de convocatoria y no salió el nombre de Teo. Aquí inventan que hay problemas, pero afortunadamente lo que vivimos adentro es bueno”, dijo Mayer.



Candelo insistió: “Esto es más morbo mediático, desafortunadamente se inventan cosas en el Deportivo Cali, pero aquí no ha habido problemas, siempre ha habido una buena relación, una buena comunicación, donde para él como para lo demás es el respeto, el amor, así es la línea que tenemos nosotros para trabajar y afortunadamente el resultado hace que la calma vuelva. Él hizo el gol, vino y nos abrazó, es el Teo que necesitamos”.



También habló Teófilo Gutiérrez en Win Sports, y esto opina de Mayer Candelo: