¿Teófilo Gutiérrez hace guiño a Junior? ‘Siempre es opción’

Teófilo Gutiérrez terminó su andar por el Atlético Bucaramanga y desde hace unas semanas junto al club decidieron dar por finalizado el contrato, pues no estuvo en su mejor versión para poder llevar al leopardo hacia las finales.

Luego de su salida, el futuro de Teófilo Gutiérrez de 38 años, sigue siendo una incógnita, pues aún no se sabe con exactitud a qué equipo irá a aportar toda su experiencia, aunque en Zona Libre de Humo dejó claro en una entrevista que está abierto al equipo que necesite de sus servicios.



De igual manera, en el mismo medio de comunicación, Teo Gutiérrez enfatizó en un equipo especial y es el Junior de Barranquilla, equipo del cual ha sido figura y donde ha triunfado en gran parte de su carrera. Pese a que no hay nada oficial con ningún equipo, se refirió a que el tiburón siempre será una opción para él.



“Junior siempre ha sido la opción número 1. Por la casa, la familia, su gente, su hinchada, porque siempre tiene que pelear cosas importantes. Mi corazón es rojiblanco, aunque últimamente no me ha gustado como juega", mencionó Teófilo Gutiérrez.



Por otro lado, también se refirió a la llegada de Juan Fernando Quintero a Junior y sabe la calidad de jugador que es, por lo que mostró alegría por verlo defendiendo esa camiseta, pero espera que en la próxima temporada pueda mejorar y demostrar su talento al servicio del equipo.



"Contento que Juan Fernando Quintero haya llegado al Junior, lastimosamente su proceso de adaptación ha sido difícil y ojalá pueda demostrado en el próximo semestre", finalizó Teófilo Gutiérrez.



Por ahora, Junior entró en periodo de vacaciones tras finalizar temporada de Liga y al mando del ‘Bolillo’ Gómez esperan reestructurar el equipo tras un semestre difícil. ¿Estará Teófilo Gutiérrez dentro de ese prodigioso listado del técnico? Habrá que esperar a que termine el campeonato para ver cómo ajustará el equipo el experimentado entrenador.