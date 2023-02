¿Qué tiene que ver América? Teófilo Gutiérrez no arregló con Unión

El futuro de Teófilo Gutiérrez sigue en vilo. Cuando parecía haber arreglado su contrato con Unión Magdalena, el delantero se 'echó para atrás' e intentó cambiar algunos términos, según contó Eduardo Dávila, máximo accionista del ciclón, por la goleada 4-0 del América.



En charla con El Heraldo, de Barranquilla, Dávila mencionó que Teo ya había arreglado el tema económico y que a falta de unos detalles, decidió pedir un cambio en el contrato. Todo pasó tras la derrota ante el América. La solicitud fue negada de inmediado. "No se maneja en esta institución", respondió el directivo.

"Definitivamente no está. Solicitó un contrato que no se maneja en esta institución. Aparentemente había aceptado, pero después de perder llamó a pedir otro contrato”, contó Dávila en medio del desconcierto por el 'tire y afloje' en este fichaje.



El directivo dejó claro que "no hay ninguna posibilidad” de que Teófilo Gutiérrez llegue al Unión Magdalena. Por ahora, la 'Teonovela' no tiene un final feliz. ¿Se quedará sin equipo este 2023-I?