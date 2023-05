Teo Gutiérrez no va más en Bucaramanga: ¿Objetivo de otro club en FPC?

Desde hace varias semanas se venía hablando de la salida de Teófilo Gutiérrez de Atlético Bucaramanga. El barranquillero que había firmado hasta el 30 de junio, tenía la posibilidad de extender contrato, sin embargo, la decisión de ambas partes fue no continuar.



Incluso, en un momento, llegó a contemplarse la posibilidad de un arreglo para continuar hasta diciembre, sin embargo, el rumor finalmente se diluyó. Este sábado, a través de un comunicado de prensa, la institución confirmó que Teo no va más.



Cabe recordar que el delantero, de 38 años, llegó al Bucaramanga este 2023, después de no arreglar su vinculación con Unión Magdalena. Tras su salida del Deportivo Cali, su futuro se convirtió en una novela, que terminó con una firma que lo vinculaba al Bucaramanga por el primer semestre.

"Teófilo Gutiérrez terminó su vínculo con la institución después de la finalización de su contrato por mutuo acuerdo. Agradecemos al jugador su entrega, compromiso y porfesionalismo durante su periodo en la institución", informó el Bucaramanga en sus redes sociales.



Desde la capital santandereana el periodista Miler Pinto mencionó en Twitter que "El destino del 'perfume' sería Jaguares de Córdoba. Amanecerá y veremos". En Montería dicen que Teo sería una prioridad para Jaguares en 2023-II. El jugador queda en condición de libre y desde ya buscará equipo.



Teo no es el único jugador que sale del Bucaramanga. El club también informó este sábado la salida de Cristian Subero, con quien también terminó contrato por mutuo acuerdo. El lateral de 31 años había llegado en 2020 a la institución.