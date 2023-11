Teófilo Gutiérrez no seguiría en el Cali: el exterior lo seduce

Deportivo Cali hizo un semestre épico en este 2023-II, pero su rendimiento en cuadrangulares no ha sido el mejor y ha apenas suma un punto en tres partidos jugados, quedando con un panorama complejo para llegar a la final.

Ante esa situación, Deportivo Cali está esperando a que termine el campeonato para hacer un balance general, pero un jugador se les adelantaría, pues se conoció que el delantero Teófilo Gutiérrez dejaría al cuadro azucarero para 2024.



Sin embargo, Teo no tendría pensando ir a otro equipo del fútbol colombiano, pues a sus 38 años estaría planeando salir de nuevo al exterior para continuar su carrera deportiva.



La información fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, mencionó que Gutiérrez no seguiría en Colombia, más allá de tener interés de clubes como Santa Fe, quien antes ya lo había preguntado, pero finalmente no es una opción para el cuadro de Pablo Peirano.



“Me cuentan que lo de Teo para Santa Fe es complicado. Para que llegue tendría que irse un veterano, todo apunta a que jugaría en el exterior”, mencionó Carlos Antonio Vélez.





De esta manera, el futuro de Teófilo Gutiérrez no estaría en el fútbol colombiano, pero habrá que esperar que termine el año para Cali, quien aún le quedan tres partidos de cuadrangular A contra Tolima, Junior y Águilas Doradas.