Teo se sinceró: debut con Cali, oferta de Nacional y opinión de Perea

Uno de los grandes bombazos en el mercado de pases colombiano fue la llegada de Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali. Tras una polémica salida del Junior, el delantero barranquillero se puso bajo las órdenes de Alfredo Arias.



En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, ‘Teo’ se despachó sobre su salida del cuadro rojiblanco, dio su opinión respecto al proceso Luis Amaranto Perea, mencionó algunas ofertas que tuvo y dio sus primeras sensaciones en el verde vallecaucano.

Expectativas en el Cali - El cuerpo médico, los directivos y el Presidente han apostado por mí. Vine con el deseo de que el club gane y ponerlo donde se merece, obviamente con la ayuda de mis compañeros.



Debut - Ya empecé mi primer entrenamiento, pero yo ya venía entrenando y lo vio el médico en mi valoración. Creo que todo es más fácil con el entrenador que tenemos, es muy capaz, le gusta atacar mucho, tener la pelota, hay jugadores de buen pie... Estamos formando un buen grupo humano, que es lo más importante para ganar cosas importantes. Yo creo que ya pudo estar listo, el médico me dio de alta y puedo estar, Dios mediante, con la gente en el estadio.



Ofertas de otros equipos - Tuve varios llamados de amigos y equipos con una envergadura muy buena al nivel de Argentina, Brasil, México, acá en Colombia se sondeó varios equipos, pero entendía que por la pandemia está muy difícil el tema de los clubes. Opté por Cali porque me abrieron las puertas para la recuperación, su calidad humana en todo sentido y después los compañeros se me acercaron. Siempre está ese deseo de poder jugar y me han atendido muy bien desde el primer día, eso a veces vale más que muchas cosas, es lindo que lo quieran a uno.



Posición - Hablamos hoy bastante, es un entrenador para el Deportivo Cali porque al Cali le gusta atacar mucho. Esperemos que lo tengamos mucho tiempo y podamos juntos conseguir la gloria. En cualquier posición donde me necesite el equipo, lo más importante es que mis compañeros disfruten de mi juego, yo disfrutar del de ellos y que el entrenador se ría dentro de la cancha, que es lo más valioso para uno como jugador.



Ofertas de clubes antioqueños - Tuve varios llamados que mi representante me comunicó. Tenía opciones de Nacional y Medellín, no se dio porque están en otros proyectos interesantes y hay que respetarlo.



Ciclo cumplido en Junior - Se cumple, La familia Char, el jefe que es Fuad Char, me brindó todo; Alex Char, mejor alcalde que ha tenido Barranquilla, desearle lo mejor. Ojalá se pueda en algún momento volver, la verdad es lo más importante por el cariño de la gente, el amor del hincha que lo transmiten cada día. Eso es muy valioso. Cuando tienes las puertas abiertas en todo lado, lo disfrutas y yo lo disfruto mucho, este tema del fútbol es muy hermoso, no lo comparo con nada. Doy gracias a Dios por ser futbolista y más reconocido, eso me lo dan ustedes en su profesión.



Caso Atlético Nacional - Lo de Nacional estaba a punto de cerrarse, pero también es un tema difícil. Soy hincha de Junior, mi familia también. nacional tiene grandes jugadores y creo que en este momento no estaba para ir a Nacional, una institución grande.



Jugar en equipos aparte de Junior - Nunca lo soñé, nunca lo pensé, nunca se me pasó por la cabeza. Este tema de la pandemia ha hecho sufrir a los clubes y entiendo también la parte económica por lo que yo ganaba en Junior. hay tiempos de tiempos, ahorita tenemos a Messi en París, otro nivel. Siempre me siento identificado con la camiseta de Junior, pero siempre soy un profesional donde voy.



Agresión a un directivo del Junior - Lo que pasa en el camerino, eso queda ahí. Lo más importante es que cuando el jefe te llama a darte las gracias y a reconocer tu trabajo por todo lo que has hecho en la institución, es muy bonito. Que tengan otros pensamientos y actitudes, no quiere decir que todo esté mal. Ahora hay que apoyar y es el mensaje a todos los hinchas por este difícil momento que está pasando Junior y que esperemos no sea muy largo. Que estén en esos momentos porque también pasó cuando estuvimos en la gloria.



Relación con Luis Amaranto Perea - No quiero hablar porque estuve muy poco tiempo con él. No puedo hablar mucho de eso, trato de ser muy respetuoso, si tengo que decirle algo, voy de frente y se lo digo. Es un entrenador que está creciendo, tienen que caerle muchos mangos en la cabeza, muchas piedras, como le ha pasado a muchos técnicos veteranos y más en un equipo grande como Junior.



Problemas con la lesión y debut - Estuve por recomendación del mejor médico de Colombia que es (Gustavo) Portela y contento de poder representar al Cali, que me abrió las puertas por su presidente y parte directiva. De mí se han hablado muchas cosas. Tuve dos lesiones y por infiltrarme, sabes que como jugador uno quiere estar en la cancha y más con la camiseta del Junior. Hice muchas cosas por jugar y dejar todo en la cancha, entonces pasa eso. Después de un tiempo, hay que descansar y ya estoy bien a disposición del técnico. Voy a debutar el sábado (contra Millonarios en Palmaseca).