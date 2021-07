Teófilo se despidió de Junior y es jugador libre: posibles destinos

Teófilo Gutiérrez le puso fin a su segunda etapa en Atlético Junior. Con dos títulos de Liga, dos Superligas y una Copa Colombia desde su regreso en el 2017, este miércoles 30 de junio, el atacante de 36 años se despidió del equipo que lo dio a conocer y el que lleva en su corazón.

Con un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, el goleador barranquillero le agradeció a la hinchada, a los directivos y al cuerpo técnico por su apoyo durante el segundo ciclo en la institución rojiblanca.



"Hoy toca despedirme de mi querido Junior. Me voy con el corazón colmado de gratitud hacia la institución y esta hinchada única con la felicidad de haber logrado todo lo que me propuse y más. Feliz de habernos regalado el bicampeonato de la liga y dejar al equipo en un gran momento con un enorme posicionamiento a nivel internacional", fue parte del mensaje que escribió el delantero en sus redes sociales.



Ahora, la situación pasa por el futuro de Teófilo, pues, pese a tener 36 años, es un jugador con gran mercado y, seguramente, no le harán falta propuestas para intentar ficharlo a coste cero.

Colombia



Si bien Teófilo se debe al Junior de Barranquilla, hace unos días se habló que equipos como Atlético Nacional y América de Cali podrían ser opción para el atacante. Sin embargo, es poco probable que Gutiérrez se ponga otra camiseta en Colombia que no sea la del cuadro tiburón, por lo que su destino estaría, nuevamente, en el fútbol del exterior.



De hecho, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo escarlata, desmintió el rumor que acercaba a ´Teo´ a la capital vallecaucana. Además, hay pocos equipos que puedan pagar el alto salario de 'Teo'.

Argentina



Teófilo es muy querido en Argentina, jugó en Racing, Rosario Central y River Plate, con este último consiguió títulos y se declaró hincha. En su momento se habló de un posible interés de Argentinos Juniors, pero esta información no fue más que un rumor. Seguramente, 'Teo' no tendría problema en regresar al sur del continente; no obstante, la parte económica sería el gran inconveniente.



MLS



La liga de Estados Unidos es un destino que muchos futbolistas ven con buenos ojos. Los buenos salarios, la calidad de vida y el gran progreso que ha tenido el deporte, ha cautivado a grandes estrellas del mundo que aterrizan en Norteamérica para quemar sus últimos cartuchos.



Gutiérrez estuvo en Miami de vacaciones hace unas semanas, por lo que su llegada a la MLS puede se una posibilidad.



Liga 'exótica'



Además de Estados Unidos, hay otras ligas que pueden pagar buenos salarios sin importar la edad. Arabia Saudita y China son dos países que también han tentado a jugadores con experiencia internacional para unirse a sus equipos, y es por esto que no sería descabellado pensar en una competencia exótica en la que Teo pueda seguir con su carrera.