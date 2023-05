¿Vuelve a donde fue feliz? Teófilo Gutiérrez apunta a seguir en FPC

Son días de rumores y de ofrecimientos para los jugadores que están sin contrato y buscan club para la próxima temporada.

Uno de ellos es el veterano Teófilo Gutiérrez, quien a sus 38 años intenta reacomodarse en el FPC y no descarta ninguna posibilidad.



El barranquillero salió de Atlético Bucaramanga tras una temporada poco productiva para él y para el club y, como no contempla por ahora el retiro, habría ofrecido sus servicios sin preocuparse por asuntos económicos.



Así lo afirmó el programa 'El Corrillo de Mao', que asegura que el jugador estaría intentando regresar al Deportivo Cali, después de ser la gran figura de la décima estrella, en 2021.



Según la fuente, ya hay negociaciones adelantadas y el salario no sería la prioridad. De hecho, tras su salida al Bucaramanga había deudas por pagar, las cuales no serían problema en un eventual regreso.



EL propio Teo deslizó en el programa ‘Zona Libre de Humo’ que no le molestaría el regreso: “Deportivo Cali es algo especial por su gente y su hinchada. Me abrió las puertas, ganamos un título y es una gran institución. Uno tiene que ser consciente cuando las cosas no están bien económicamente y entender la posición del dirigente. Ha sido un año muy difícil para el Cali en todo sentido. Esperemos que se pueda recuperar. Lo más importante es el proyecto deportivo de cada institución. Uno siempre está para aportar y hacer crecer en todo sentido“, dijo.

​

Un delantero experimentado no le molestaría a Jorge Luis Pinto en la crisis de resultados de su equipo, pero el caos es tal que es difícil saber si habrá acuerdos o no. El regreso del Perfume no parece tan sencillo...