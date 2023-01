Los equipos que buscan a Teófilo Gutiérrez: sorprendentes propuestas

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras del fútbol colombiano que todavía no ha encontrado equipo. El talentoso delantero se desvinculó del Deportivo Cali con el sueño de volver al Junior de Barranquilla, pero el tiburón le cerró las puertas en voz de su máximo accionista, Fuad Char, y del técnico Arturo Reyes.



Es así que Teo, en su intención de volver a Barranquilla, dejó pasar varias oportunidades de equipos que lo sondearon, tanto en la Liga BetPlay como en el fútbol del exterior.



Así, el tren se le está pasando y ahora solo dos equipos mantienen conversaciones serias para tratar de ficharlo para la temporada 2023.



En las últimas horas el Unión Magdalena le envió una oferta a Teo para contratarlo por un año, lo que sería un golpe del mercado para el ciclón. A Gutiérrez podría interesarle estar cerca de Barranquilla, aunque jugar en el rival de la región no sería bien visto en parte de los hinchas junioristas.



Por su parte, Águilas Doradas estableció comunicación con el entorno de Gutiérrez Roncancio, ofreciéndole el plus de jugar Copa Sudamericana. No obstante, el acercamiento no ha sido ideal y no hay una respuesta inicial de Teo.



El otro equipo que seguiría con intenciones firmes de fichar a Teo, así sea por 2023, es Independiente Santa Fe. El cardenal viene en conversaciones hace más tiempo, y el jugador ya confesó que le gustaría jugar en Bogotá.



Así, se esperan horas cruciales para definir el futuro de Teófilo Gutiérrez.