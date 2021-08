Cali, Selección y ofertas en Argentina: Teo, sin 'pelos en la lengua'

Teófilo Gutiérrez dialogó con Marcelo Benedetto en Cómo te va todo, y dejó abierta la puerta para regresar al fútbol argentino. Teo sueña con regresar a Selección Colombia, aunque sea preparando delanteros como lo mencionó alguna vez, pero mientras eso pasa se centra en tener una buena temporada con Deportivo Cali. Está feliz y no lo oculta.



El barranquillero le contó a Benedetto de las ofertas que recibió de dos clubes argentinos y hasta se refirió a la polémica con el arquero 'Dibu' Martínez. ¿Qué habría pasado si hubiera pateado penalti en la semifinal de Copa América?

"Tuve la oportunidad de ir en este último tiempo a dos equipos importantes de Argentina. Vamos a intentar ir a jugar en diciembre o enero. Ojalá me queden muchos años de fútbol y pueda volver a Argentina, es mi segunda casa y su fútbol siempre te enseña algo nuevo". ¿Y las propuestas que recibió? Teo contó que se trató de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata.



Lo cierto es que ahora tiene un presente con el Cali y su contrato va hasta diciembre. "Estoy disfrutando y ya después veremos que pasa. Yo estoy muy contento de esta nueva oportunidad en el Deportivo Cali".



El exjugador del Junior no pierde la ilusión de volver a la Selección Colombia, ¿será como jugador? "Siempre tengo ilusión con estar en la Selección, trabajando y apoyando a los compañeros que les toque estar".



A propósito de la tricolor, Teo recordó la polémica con el aquero argentino: "no sé qué hubiera pasado si 'Dibu' Martínez me gritaba a mí en los penales (risas). Son formas del partido de cada uno, a él le gusta distraer al rival de esa manera, a mi también me gusta distraer al rival. Creo que si estábamos los dos, todavía estuviéramos pateando".



Finalmente, el atacante se refirió a River Plate y por su puesto al colombiano Jorge Carrascal. Le dejó un consejo. "Es un gran jugador, un crack, esperemos que pueda demostrar esa calidad que tiene y más con la camiseta de River, que es muy grande (...) Le diría que tiene que mostrar rebeldía, que pida la pelota, que está en River, que se mire al espejo y mire la camiseta que tiene puesta. Si le va bien en River le va a ir bien en Selección”.