Teo Gutiérrez esquivó preguntas, pero dejó claro un posible futuro

No son días fáciles para el Deportivo Cali y sus jugadores en un intercambio de dardos entre el presidente Luis Fernando Mena, entre otros directivos y los futbolistas del plantel. El momento está muy tenso entre las partes, pues la situación económica del cuadro azucarero no es para nada positivo e implica fuertemente en su plantilla.

Por incumplimiento en los pagos, los jugadores del Deportivo Cali se han unido en el cese completo de entrenamientos. La situación no es para nada buena en las filas del conjunto verde, y varios jugadores también han salido a vacaciones de manera anticipada mientras esperan por una solución en el tema de los salarios. Uno de ellos fue Teófilo Gutiérrez que simplemente se fue.



La crisis deportiva y económica dejó una sombra delicada en el club y en los jugadores, por lo cual, seguramente algunos buscarán nuevos aires. Teófilo Gutiérrez dialogó con ESPN y El Ámbito, y fue tajante con su plan en el futuro. Además, aunque ha habido roces con los dueños del Junior de Barranquilla, la familia Char, no cerró las puertas a un posible regreso al equipo de sus amores y al Metropolitano Roberto Meléndez que ya le ha demostrado su agradecimiento y su amor.



Antes de llegar al tema del Junior de Barranquilla, evidentemente le iban a preguntar por el difícil momento que vive el Deportivo Cali. Teófilo Gutiérrez esquivó esas inquietudes, “de eso no quiero hablar, quiero ser muy respetuoso, ya ellos se pronunciaron así que la idea es que todo el mundo quede bien”. Seguidamente, habló sobre el cuadro atlanticense, “ojalá vuelva a ser lo de siempre y que el que se ponga la camiseta la honre y le pueda dar alegría a la gente. La cultura del costeño es jugar bien al fútbol y darle títulos al Junior”. Además, agregó que no descarta un posible regreso, “ojalá, Dios lo permita”.



Sin duda alguna, Teófilo Gutiérrez no ha dejado de estar en constantes conversaciones con el Junior de Barranquilla, y Arturo Reyes lo sabe. Así describió al goleador en el VBar de Caracol, “Teófilo es un gran jugador que ha pasado por la institución varias veces, que ha dejado huella, que ha sido campeón. Es un jugador inteligente para jugar, que a donde va siempre muestra la categoría que tiene y me imagino que si hay algunas posibilidades vuelva al Junior, hay que tratar de conversarlo, lo más importante en estos momentos es darle equilibrio y estabilidad a este grupo que se siente un poco cargado”.