¿Sería aceptado? Guiños de Teófilo con un equipo: 'Te la dejo ahí'

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio es un jugador que nunca tiene miedo de decir lo que piensa, cuando obra mal o cuando los resultados no se dan, es el primer en dar la cara como lo hizo en el, tal vez el momento más difícil en su amplia carrera deportiva cuando, jugando ante Cortuluá en el 12 de Octubre, el público azucarero invadió el terreno de juego increpando al delantero barranquillero y a Mayer Candelo, director técnico del Cali.



Así como no le importa decir las cosas, también ha tirado dardos a clubes como el América de Cali recordando cuando descendieron y en su paso por el Cali dijo, "lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B ni me voy a ir. Eso sí se lo digo al que sea, porque tengo criterio y trabajo para ser el mejor", un mensaje de ilusión en el momento crítico.

Santa Fe estuvo pendiente del panorama de Teófilo Gutiérrez que espera una llamada del Junior de Barranquilla, aunque con el fichaje de Juan Fernando Quintero Paniagua, se hace cada vez más difícil el poder contar con el delantero que también ganará un dineral. Para Teo su máximo anhelo es regresar a su casa, volver con el equipo de sus amores, pero todavía los Char no han agarrado el teléfono para llamarlo.



Ante esta situación, Teófilo Gutiérrez podría pensar en otras cartas para continuar con su trayectoria deportiva y en los últimos días apareció un rumor que a la afición del Deportivo Cali no le gustaría para nada y que parecía imposible en su trayectoria puesto que siempre ha tirado dardos a ese club, y como si fuera poco, también ha tenido encontronazos con jugadores. Ese club es nada más ni nada menos que el América de Cali, acérrimo rival del cuadro azucarero.

El futuro de Teófilo Gutiérrez es una incógnita completa, pues en el pasado había mantenido que quería jugar en Bogotá cuando apareció el rumor de Independiente Santa Fe. Ahora, es el América de Cali, aunque no quiso revelar si ha tenido conversaciones con la institución. Ricardo el 'Gato' Arce, quien señaló que tenía una entrevista pendiente con el barranquillero lo llamó para pactar la entrevista. "Vamos a hacer un mano a mano, Teo y el 'Gato' Arce y me sorprende que Teo me conteste lo siguiente "¿Qué opinas de verme jugar en el Pascual Guerrero vestido de rojo? A mí esa afición me gusta"".



Ricardo Arce sorprendido le preguntó, "¿cómo así, hay algo, has conversado con alguien, hay algo adelantado?", y me dice, "te la dejo ahí. ¿Qué tal yo dando mis últimos pasos en el fútbol con un equipo grande como el cuadro Escarlata?" Ahí me dejó Teo pero sorprendido", y el periodista mantuvo que es curioso por cómo vayan a reaccionar los aficionados del Cali, per que ahí está esa posibilidad.