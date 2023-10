¿Otro guiño de Teófilo a Junior? 'Siempre va a estar mi nombre ahí'

Teófilo Gutiérrez llega a Barranquilla y paraliza lo que quede a su alrededor: genio y figura y, para muchos, un delantero que siempre hizo falta.

En la noche de este jueves apareció en la ciudad para el duelo entre Junior y su actual Deportivo Cali y, como es habitual, una nube de periodistas o esperaba.



De todo habló, aunque hizo algún regate al hablar de la actual situación de su querido equipo. "El Junior siempre ha tenido buenos jugadores. Lo que pasa es que un equipo es una cosa y un jugador es otra. Criticaban a Comesaña, y ahora nadie sale hablar de Comesaña. Hay muchos que critican y no saben el entorno, lo que vive el entrenador. Es el entrenador más ganador del Junior. Por ahí escuché a alguien que pasó por aquí y no pasó nada. Hablan mucho y hacen poco. Entonces creo que hay que darle el valor a Julio, que es el técnico más ganador. Conocer muy bien la casa, la cantera, los jugadores. Hoy ya está retirado del fútbol", dijo, cuando se le habló de la complicación apra avanzar a los cuadrangulares.



¿Bolillo' Gömez dejó herencia o no? Él volvió a Julio: "Le debo mucho, es mi papá futbolístico y lo aprecio mucho por todo lo que hizo por nosotros. Ditta ahora está en la selección y también hace parte del proceso de él. Creo que a veces el hincha no entiende eso, pero bueno, son decisiones de los jefes, y ellos sabrán manejar las cosas", dejó en el aire. Mucho sintieron una queja a la distancia a los directivos... pero él se cuidó de dar detalles.



¿Cómo espera que lo reciban en el 'Metro? "La gente conoce el buen fútbol, lo que es Junior en sí. Junior es una institución muy grande, han pasado muchos cracks por acá, muchos futbolistas de alto nivel, de alto calibre. Y la gente siempre quiere ganar en Barranquilla, ya llevan 3 o 4 años que no han dado una vuelta olímpica, creo que es difícil para la gente, para el hincha. Y eso es lo que te reclama la gente acá, con folclor, con todo, pero la gente alienta, llena el estadio y pide buen fútbol. Es lo que quieren ustedes también como periodistas. Creo que siempre va a estar mi nombre ahí porque uno se entrega al máximo, lo disfruta, es feliz y hace feliz a sus compañeros y a la hinchada". Al buen entendedor, pocas palabras...