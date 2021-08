Aunque diga que no, el del domingo es un partido especial para Teófilo

Deportivo Cali recibe este domingo (4:05 p.m.) en Palmaseca al Junior en uno de los partidos más interesantes de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021.



El técnico Alfredo Arias tuvo un respiro con su victoria 2-3 sobre Alianza Petrolera en la jornada pasada y en la Copa BetPlay cedió dos puntos frente al DIM al empatar 2-2, con anotación de Teófilo Gutiérrez, quien con su fútbol sigue demostrando que debe ser titular en el onceno verdiblanco.



Las ocasiones en que ha entrado en el segundo tiempo la mejoría en el funcionamiento de los azucareros ha sido evidente, gracias a que no solo sabe asociarse, sino que tiene el liderazgo que desde hace un tiempo no exhibía un miembro del equipo en la cancha y cuando le dan espacio sabe definir.



El triunfo en Barrancabermeja resultó clave para las aspiraciones del elenco caleño, que ahora ocupa la casilla 10 con 8 puntos, a 1 del noveno (Tolima) y de su rival del fin de semana, lo que indica que si lo derrota podría terminar la semana entre los primeros ocho, un factor de motivación para la plantilla, además de que lo haría ante un adversario calificado que ha despertado con la orientación de Arturo Reyes.



Los minutos en que apareció en el terreno de juego ratifican que la molestia muscular desapareció y la oportunidad de ser inicialista se da justamente ante el equipo de sus amores, el que lo repatrió, pero que por circunstancias conocidas no lo mantuvo en plantilla tras cuatro temporadas consecutivas: El Junior de Barranquilla.



Sobre su forma física actual, afirmó: “Me siento muy bien, es un club que me ha abierto las puertas, no ha sido fácil, gran entrenador que tenemos, le gusta jugar muy bien a la pelota, tenemos un equipo muy joven, vamos por ese camino, estamos jugando muy bien, los equipos ya saben a lo que juega el Cali, tiene un ataque muy poderoso, estamos encontrando el equilibrio, ahora vamos a recuperar al capitán y a otros jugadores y eso nos llena de confianza”.



Sin embargo, al final del partido ante el DIM prefirió restarle importancia al significado de dicho encuentro para quitarse un poco de presión: “Un partido más para mí, creo que va a ser un encuentro muy parejo, en el que vamos a marcar la diferencia con la tenencia de la pelota y en la profundidad que tengamos, recuperamos al capitán, que nos da mucha salida por derecha, vamos a tener ya casi el 95% del equipo, si no estoy mal, todo en cancha, y eso es muy importante. Estos últimos partidos hemos jugado muchas finales con equipos grandes y va a ser un lindo encuentro, con mucha responsabilidad, con altura, esperemos que se abran a jugar y que nosotros podamos hacer el fútbol que quiere el entrenador, y el que entrenamos, que es disfrutarlo y hacer feliz a la gente”.



Acerca de si siente que será titular ante Junior, señaló que “lo que decida el entrenador, él me ha visto muy bien, he aportado al grupo, pero siempre entrando me ha ido muy bien y no puedo quejar, al contrario, soy feliz donde estoy, lo que hago y amo mi profesión”.



‘Teo’ cada día exterioriza la alegría que siente al estar en el cuadro vallecaucano y eso es vital para lo que espera el grupo de él: “La felicidad es la vida, amo el fútbol, es mi profesión, soy un profesional, ahora estoy vistiendo esta camiseta de un club grande, a mi familia que siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado en la vida, en todas las decisiones que he tomado me ha ido muy bien, tengo tres hijos, una linda familia, una carrera importante, Selección Colombia y en los clubes en que he estado los he respetado con mucho amor, con mucha pasión. Ahora me toca jugar ese lindo partido, esperemos que la gente venga y disfrute. Es un club que me ha recibido muy bien y tenemos un entrenador al que le gusta la pelota”.



La ausencia de Harold Preciado por expulsión abre la posibilidad de que Gutiérrez conforme el ataque al lado de Ángelo Rodríguez, aunque tampoco sería extraño que aparezca como conector en mitad de cancha. Alfredo Arias tiene la palabra.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces