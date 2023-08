Teo Gutiérrez sobre la salida de Juanfer: ‘Hay que tener carácter’

La salida de Juan Fernando Quintero del Junior dejó varias posiciones sentadas, donde hubo puntos a favor y en contra, agregándole más picante a todo lo que dejó el tema de su salida.

Luego de un tiempo, las cosas ya se calmaron respecto al volante, pese a que el momento de Junior continúa siendo de lamentar en el aspecto deportivo. Una de las voces autorizadas para hablar del cuadro barranquillero, es Teófilo Gutiérrez.



Su arraigo al club y además, de tener cercanía con Quintero por la Selección Colombia. En entrevista con el Diario AS, se refirió a su sensación cuando llegó al Junior “Yo me alegré cuando él llegó. Hay que tener carácter y ambición para jugar en Junior, no es fácil. Si pierdes tres partidos ya no sirves. Hasta la misma hinchada te cae encima, es una afición hermosa”.



Agregó acerca de lo que fue la salida del volante de Junior “No hablé mucho con él, somos compañeros. Creo que él sabe lo que pienso. Me lo encontré en Buenos Aires, estando él en River y yo en Cali. Es un jugador de experiencia, sabrá por qué hizo eso y cada quien es dueño de sus actos”.