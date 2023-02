Teófilo Gutiérrez y otro equipo de Liga Betplay al que intentó llegar

La 'Teonovela' estaría cerca de llegar a su final. Después de ser descartado en Unión Magdalena, Teófilo Gutiérrez habría arreglado su vinculación al Atlético Bucaramanga y un trino del equipo lo confirma. "Bucaramanga tendrá nueva fragancia", dice una publicación este viernes, en la que aparece la silueta de Teo.



Pues bien, el 'Perfume' tuvo altas y bajas en la negociación con Unión Magdalena. Unos días lo daban como un hecho, y otros, lo alejaban del ciclón. Fue el mismo Eduardo Dávila, máximo accionista del club, quien lo descartó como refuerzo.



Y es que tas la goleada (4-0) que les propinó el América, el delantero intentó cambiar los términos del contrato que inicialmente había aceptado, según contó Dávila. "Ese contrato no se maneja en la institución", declaró el directivo.

En una maniobra desesperada por no quedarse sin equipo este 2023, Teófilo también intentó llegar al Atlético Huila, equipo que acaba de regresar a primera división. Según contó el periodista José María Yepes, de Win Sports en Neiva, el presidente Juan Carlos Patarroyo sí mostró interés.



"Me ofrecieron a Teófilo Gutierrez, si consigo un patrocinador, no me disgusta. Al técnico le atrae. Es una posibilidad remota pero no la descarto. Dijo Juan Carlos Patarroyo, presidente de Atlético Huila", comentó en un trino el periodista.



Finalmente, Teo habría encontrado equipo y sería Atlético Bucaramanga el que lo oficialice en las próximas horas.