¿Qué tuvo que ver 'Juanfer'? La razón por la que Junior no fichó a Teo

El directivo del Junior, Fuad Char, destapó sus cartas en relación a Teófilo Gutiérrez. Aunque habló de "problemas con compañeros" y hasta una "huelga" que lideró en Copa Sudamericana, mencionó que sí estuvo en sus planes para este 2023 pero la llegada de Juan Fernando Quintero cambió todo.



Teo pudo haber llegado al Junior este año y el fichaje de 'Juanfer' terminó descartándolo, eso sí, al menos por ahora.



En charla con El Heraldo, el máximo accionista del equipo tiburón, reveló que aunque el delantero barranquillero no llegó esta vez, podría hacerlo el próximo año.

"Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Coquimbo, en la Copa Sudamericana, Teo lideró una especie de huelga, discutiendo los premios y otras cosas. Yo estuve a punto de traerlo, si no se hubiese presentado lo de 'Juanfer' lo hubiese traído", mencionó Char.



El directivo contó que "el técnico (Arturo Reyes) lo aceptaba, pero ya con 'Juanfer' y con el equipo que hemos armado, creo que está bueno".



Fuad Char precisó que en aquella "huelga" no estaba solo Teo. Fue el vocero de sus compañeros y peleaban premio por clasificar frente a Choquimbo Unido de Chile, al que enfrentaron en cuartos de final de la Sudamericana.



"Teo fue el vocero, no fue él solo. Estaban el central Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban. Decían, 'ya que hemos sufrido tanto denos un premio. Pagan 500 mil dólares y nosotros los queremos'... Bueno, gánense los 500 mil", mencionó Char sobre el arreglo. Al final, no avanzaron a la semifinal.



Finalmente, sobre el tema Teo, Char no cerró la puerta pensando en un futuro. "Él quiere seguir jugando, de pronto el año entrante lo traemos".