Teófilo Gutiérrez disfruta su revancha: de descartado a figura de Liga

Teófilo Gutiérrez encontró en el Deportivo Cali una revancha. Podrá evitarlo, podrá negarlo, podrá disimularlo, pero es exactamente así.

El barranquillero fue descartado en Atlético Junior cuando las lesiones lo hicieron desaparecer en el momento crítico del equipo. Su sensación fue de injusticia, la del club fue de despilfarro... considerando que era el segundo mejor pagado del club, después de Miguel Borja.



Llegó a Deportivo Cali después de rebajar de una manera dramática su aspiración salarial, pero ya no era cuestión de dinero, estaba en juego el honor.



Y no jugó recién llegó, y muchos pensaban que, a sus 36 años, tal vez ya iba a verse obligado a considerar el retiro. ¡Nada más lejano a la realidad!



Es verdad que sus 22 partidos, 6 goles y 2 asistencias en el semestre, con un promedio de 7 de calificación según Sofascore, no parece para perder la cabeza. Pero es precisamente eso lo que le dio el orgullo de 'La chinita' al nuevo campeón de Colombia: cabeza. Teo sabía que no debía entrar en la lucha física de un equipo pleno de talentos jóvenes y no se desgastó: pensó más y corrió menos y apostó a su 'cancha', a su indescifrable talento para desesperar rivales, manejar a los árbitros, entender los tiempos y las necesidades de cada partido y orientar a los fogosos chicos que lo vieron, más ahora que antes, como el nuevo jefe de la tribu.



Era ese líder cuando estaba Arias pero no lo pudo refrendar con resultados. Tuvo que llegar Rafael Dudamel para darle a su apuesta el número final, el que faltaba para gritar ¡bingo!: motivación. Entendió con el venezolano que la parte emotiva era una tecla que no había tocado como debía pero que ahora le daba sentido a toda la melodía.



Los resultados vinieron y tal vez haya pensado en llamar a Fuad Char para hacerle ver que mostrarle la puerta de salida en Junior había sido un error. Esa es su casa y tenía la certeza de poder usar su llave, otra vez, para buscar una revancha que el propio dueño del club le negó: "Teo ya se fue. Estamos muy contentos por como le está yendo en el Cali, ojalá nos hubiera dado esas manifestaciones acá. Creo que quedó en deuda con nosotros”, dijo el directivo en ‘Nuestros Deportes’.



No habrá regreso, seguro. Pero hay revancha. Y ese es el premio que quería Teo: a sus detractores, a los que dudaron, a quienes lo retiraron les dedicó el trofeo. Ahora renovará con el Cali y tratará de volver a brillar en una Copa Libertadores. Si él quiere podrá volver al exterior a saldar otra cuenta pendiente. Pero por ahora basta este momento, este clamor por volver a verlo en la Selección Colombia, este preciso instante en el que sonríe, canta y baila al ritmo de sus jóvenes compañeros. Todo lo demás es añadidura.