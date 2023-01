Teo Gutiérrez dio más pistas de su futuro: ¿llegará al Unión?

Teófilo Gutiérrez continúa en la búsqueda equipo, luego de su salida del Deportivo Cali. Durante el tiempo reciente, surgieron los rumores de un eventual regreso al Junior, donde el deseo del jugador era ese, pero, la decisión de los directivos era otra, luego de los grandes movimientos que hicieron en el mercado de fichajes.

La Liga BetPlay está por arrancar, donde el delantero tiene ofertas de algunos clubes. En entrevista con el programa El Show de La Liga, Gutiérrez habló sobre la opción de llegar al Unión Magdalena, además, del presunto interés de Nacional, confirmándolo, el cual quedó en diálogos “Descansando en Santa Marta. Surgió algo hace unos días, me gustaría. No hay nada concreto, estamos dialogando y mirar qué quieren los dirigentes. Buscan un buen equipo para la afición y la ciudad. Reciente estaba reunido con algunos amigos, que hacen parte de la dirigencia del Unión, afortunadamente tengo mercado, me llaman de Argentina, de otros países y algunos clubes de Colombia. El acercamiento existe. Estoy tranquilo con mi familia, para que este año sea de grandes logros y ser feliz”.



“El cariño de la gente, por el respeto ganado, todo lo que me ha dado el fútbol y donde he ido, me ha ido bien. Hay admiración por el trabajo de uno. Ojala donde juegue, lo haré con amor y en equipo, que es lo importante. El nivel de la Liga es importante, he disfrutado y visto crecer tantos jugadores. Eso da satisfacción, que muchos clubes estén interesados en los servicios de uno. Lo bueno es dejar esa huella y disfrutar el día a día” agregó.



También habló acerca de Junior, donde se hizo ídolo y recordó los buenos momentos “El cariño del hincha de Junior es lindo, estaré agradecido con todos. La historia no miente y eso es lo más lindo para uno, que el aficionado se identifique con uno. Ese amor del hincha hacia uno es lindo. Mis hijos me dicen que me sienta orgulloso de eso. Donde yo voy trato de disfrutar, de ganar amigos, cosas importantes, que los jóvenes crezcan y verlos crecer, así como Luis Díaz. Cuando él erraba los goles, estaba ahí para animarlo. Todos los días le decía que iba a ser una figura”.