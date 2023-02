¿Es descabellado lo del helicóptero? Teófilo habló de Unión Magdalena

Teófilo Gutiérrez fue protagonista de una de las grandes novelas del mercado, con un fichaje prácticamente hecho en el Unión Magdalena y al final su firma en un contrato con Atlético Bucaramanga.

Todo pasó por las declaraciones del dueño del club samario, Eduardo Dávila, quien reveló: "solicitó un contrato que no se maneja en esta institución. Aparentemente había aceptado, pero después de perder llamó a pedir otro contrato", dijo.



Varias versiones aseguraron que habría pedido un lote frente al mar además del uso de un yate y un helicóptero pertenecientes a la familia Dávila".



La versión que faltaba era la de Teófilo, quien dijo en el Vbar de Caracol: "Bueno, ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión", dijo entre risas.



Y después explicó: "Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa. Pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día. Y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial".



Lo cierto es que acabó firmando con Bucaramanga a pesar de que en Santa Marta se daba como un hecho su llegada. Un manejo inesperado para muchos pero no para Teo.