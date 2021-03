Continúa la incertidumbre en Junior: ¿qué pasará con 'Teo' Gutiérrez?

Pasan los días y el futuro de Teófilo Gutiérrez en Atlético Junior sigue sin definirse. A sus 35 años, el nacido en La Chinita es uno de los indiscutibles en el esquema de Amaranto Perea, sin embargo, su continuidad en el equipo no está del todo asegurada, razón que le da a los hincha del club de manifestar su preocupación.

Con tres goles y una asistencia en la Liga, además de un tanto en la Copa Libertadores, 'Teo' sigue siendo ese factor diferencial que tienen los rojiblancos en las diferentes competencias, pues su presencia en el campo de juego no solo significa goles, sino también creación, asociación, liderazgo y bastante experiencia.



Pese a las polémicas que rodean su entorno, 'Teo' es un hombre clave para lo que buscan los barranquilleros en las próximas temporada, y es por eso que su posible salida del conjunto tiburón, en el siguiente periodo de fichajes, genera más que incertidumbre.



Actualmente, Teófilo tiene contrato con Junior hasta junio del 2021, y es por esto que la renovación del vínculo del delantero con el club sigue dando de qué hablar.



Según explicó el periodista Diego Rueda, la renovación del contrato de Gutiérrez no está del todo asegurada, y es muy probable que el delantero no continúe en la institución. Tal y como se conoció, el factor económico, además de las constantes polémicas por el comportamiento del jugador, habrían influido directamente en la decisión de no extender el vínculo del delantero con el club. No obstante, se sabe que 'Teo' es un hombre de la casa y en cualquier momento la situación podría cambiar de color.



Desde su regreso a Junior en el 2017, Teófilo ha marcado 42 goles y ha dado 32 asistencias en los 163 juegos que ha participado. Además, como si fuera poco, el atacante levantó cinco títulos con la escuadra en este segundo ciclo con el tiburón. ¿Qué pasará con Teo? Continúa la novela.