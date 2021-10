'Tenemos claro que si no corregimos, es difícil ganar': Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín venció por la mínima a Bucaramanga en juego por la fecha 12 en la Liga II-2021. El poderoso quedó cerca de los puestos de clasificación gracias a un gol sobre el final de Germán Gutiérrez. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña valoró el compromiso del equipo por sacar adelante el resultado pero sabe que deberán mejorar para sumar más puntos.



"Lo primero que debemos hacer es mejorar nuestro juego porque todos aspiramos a ganar los partidos. Tenemos claro que si no corregimos, es difícil ganar. Nos imponemos sobre un rival difícil y estabilizado en su fútbol. Hicimos méritos para habernos ido en ventaja desde hace rato, pero el arquero rival tuvo un gran partido. Más allá del triunfo, que nos pone en carrera, me pone contento que mostramos cosas interesantes, como ocho pases seguidos, buscar las bandas, circular la pelota y tener la posesión. Se hará una revisión más serena en las próximas horas y prepararemos el partido contra Envigado", indicó el entrenador uruguayo.



En cuanto a lo que más le gustó del equipo, el estratega remarcó que "hubo varios momentos, pero lo que más me gustó fueron unas situaciones del segundo tiempo, donde el equipo se fue encima del rival, creando oportunidades claras y estuvimos en campo adversario, recuperando el balón, presionando, buscando amplitud y con equilibrio ofensivo. Se atacaba, pero se tenía control en la mitad de la cancha para evitar los contragolpes. Eso no se consigue de un día para otro y me encantó. Lo que queremos es tener continuidad y jugar siempre en el campo contrario".



Además, "tenemos muchos temas a trabajar, tanto en defensa como en ataque, también en las transiciones y en la finalización. Creo que son rachas que generan desespero. Sin embargo, en la medida que podamos poner el balón al paso y circulemos, todo se irá dando. Todo es de la calidad y capacidad de los jugadores. Lo que más feliz me pone es la evolución en el juego ofensivo, no hablo de la finalización, pero en los partidos anteriores no generamos tantas situaciones. Esas cosas me alientan a seguir trabajando".



Analizando el rendimiento de Diber Cambindo y Agustín Vuletich y porqué terminó jugando con el argentino, Julio detalló que "a veces uno no se quiere extender en la respuesta, pero es más que todo por las características de las jugadores. Creo que (Agustín) Vuletich y (Diber) Cambindo no son tan compatibles. Por el contrario, Leonardo Castro con alguno de ellos, es diferente. Tiene un mejor control de pelota, puede devolver una pared, hace diagonales, juega bien por la banda, con movimientos hacia afuera y puede asociarse mejor en el juego ofensivo. Los otros dos son más definidores adentro del área. Castro puede jugar con Cambindo o Vuletich".



Independiente Medellín jugará el próximo viernes contra Envigado Fútbol Club en otro duelo clave pensando en la clasificación, el poderoso buscará otro triunfo que lo meta entre los ocho y de paso, encarrilar la clasificación.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8