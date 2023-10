¿Sospechosos de siempre? Pero sin Junior: tendencia en cuadrangulares

Llegado este punto, ya empiezan a conocerse los que tienen manera, real no solo en intenciones, de clasificar a los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023.

Para la mayoría quedan solo 15 puntos en juego y ya, como el estudiante vago, muchos que han tenido un año para el olvido podrían confirmar la condena de ver al campeón de Navidad por TV.

​Otros, que se pusieron las pilas desde el inicio y que ya no son sorpresa, avanzarían sin dificultad y dejarían para otros la angustia de la última fecha.

Para empezar, Águilas Doradas, el equipo más regular del campeonato, sería el que primer firmaría el tiquete Los dirigidos por César Farías ya tienen los 30 puntos que, en teoría, aseguran la clasificación y, aunque en las últimas jornadas han tenido dificultades de lesiones, han logado sobreponerse.

En el segundo renglón estaría el equipo sensación, el América de Cali de Lucas González, que descifró las complicaciones del inicio del semestre y hoy es el equipo que seduce, que gusta, que marca golazos que le dan la vuelta al mundo y que tiene a los hinchas gritando ya no 'Fuera Lucas', sino 'Fuerza Lucas'. Con 29 unidades y 15 por disputar, ya es muy poco lo que le falta. Hasta aquí, la posibilidad de clasificación es del 100 por ciento, según @matics_football

Después, los antioqueños que, con algún resbalón peor sumando cuando corresponde, estarían en la siguiente fase: Atlético Nacional e Independiente Medellín, el primero con porcentaje de 89,4 por ciento de probabilidad de avance (27 puntos) y el segundo con 96,7 por ciento (26). Desde el juego, el segundo ha convencido mucho más, de la mano de Alfredo Arias y con momentos estelares de varios de sus atacantes.



Y aquí una primera novedad: el efecto David González, que tiene a Deportes Tolima con 22 unidades, haría que se clasifique a los cuadrangulares, con un 94,9 por ciento de posibilidades. Increíblemente la misma nómina con la que no pudo Juan Cruz Real, ahora daría el paso definitivo de su recuperación.



El campeón vigente, Millonarios, cerraría el grupo que tiene mayor probabilidad de clasificación, con un 88,6 por ciento. Los 22 puntos y los 18 que aún debe disputar (tiene un partido menos) deberían asegurar pronto los 8 que están faltando. El inicio de la Liga fue más dubitativo de lo deseado, pero el rumbo se enderezaría finalmente.



La discusión está más abierta con los dos últimos clasificados. Según la proyección estadística serían Santa Fe, con 52,3 por ciento y el séptimo lugar de la tabla en la que hoy tiene 23 unidades y, atención a la sorpresa, Deportivo Cali, con 40,5 por ciento de probabilidad y 20 unidades hoy. En ambos casos los entrenadores han tenido dificultades: los cardenales no aprueban del todo a Bodhert, quien expuso a sus jugadores en una polémica rueda de prensa, y los azucareros cuestionaron mucho a Jaime de la Pava hasta que empezaron a llegar los resultados.



La gran novedad es la ausencia de Junior de Barranquilla en ese grupo de clasificados, pues hoy está rezagado con 18 unidades y, si la estadística se mantiene, no le alcanzaría para llegar a los 30: la realidad es que tiene un margen mínimo de error, 12 puntos de 15 en juego, y esa presión no es fácil. Ni el cambio de Hernán 'Bolillo' Gómez a Arturo Reyes daría resultado.